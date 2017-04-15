Anayasa Değişikliği Oylaması İçin Sandık Başına

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de kapsayan Anayasa Değişikliği için halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılıyor. Aralarında Malatya’nın da bulunduğu bölgede oy verme işlemi 07.00- 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Malatya il genelinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre; 3’ü cezaevinde olmak üzere bin 833 sandıkta 542 bin 991 seçmen oy kullanacak.

YSK, oylama ile ilgili olarak dikkat edilecek konuları şöyle açıkladı:

“16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

1. Oy Verme Saatleri :

Saat 07.00 – 16.00 arası : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

2. Nerede Oy Kullanacaksınız?

Sadece Kayıtlı Olduğunuz Sandıklarda Oy Kullanabilirsiniz.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; Seçmen Portalı, e-Devlet kapısı veya Mobil Uygulamadan kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3. T.C. Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

4. Oyunuzu Kullanırken

Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

5. Engelli Seçmenler

Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığı ile oylarını kullanabilirler.”

Bu arada, Malatya’da oy kullanacak seçmen sayısı ile ilgili YSK verileri şöyle:

malatyahaber.com