Anayasa Değişikliği Paketine Yaşar’dan Eleştiri
Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması, Başbakanlık kurumunun kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliğine ilişkin tartışmalar devam ederken, değişiklik teklifinin bazı maddelerine AKP’li milletvekillerinden de eleştirilerin geldiği bildiriliyor. AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın da, değişikliğin egemenliğin TBMM eliyle değil, tamamen Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasını getirdiği yolunda eleştiride bulunduğu belirtildi.
Habertürk Gazetesi Yazarı Muharrem Sarıkaya, Anayasa değişikliği paketiyle ilgili eleştirileri değerlendirdiği “Yedek ve 18 Yaş” başlıklı yazısında, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, bu konuyla ilgili görüşlerini almak için partili milletvekillerine verdiği kahvaltıda sözalan, aralarında Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın da bulunduğu vekillerin, değişikliğe ilişkin eleştiriler yönelttiğini ifade etti.
Sarıkaya’nın yazısının, ilgili bölümü şöyle:
“..AK Parti içinde de Anayasa paketine sıcak bakmayanlar bu düşüncelerini açıktan söylemekten kaçınmıyor.
Nitekim dün Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım’ın Anayasa paketi üzerine AK Parti’de verdiği kahvaltıda söz alan bazı milletvekilleri de eleştirilerini açıktan dile getirmekten kaçınmamış.
İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, eleştirisini sert ve bir o kadar da açık dille söylemiş, “Yasama ile yürütme arasında kriz çözücü değil, krizi alevlendiren sorun doğurur” demiş.
Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise çok kısa ama bir o denli ağır eleştiri getirmiş.
“Bu paket, egemenliğin halk adına TBMM eliyle değil, tamamen Cumhurbaşkanı eliyle kullanılmasını getiriyor” demiş.
Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın seçilmeden atamayla gelmesine dikkat çekip eklemiş:
“Seçilmeyen bir kişi, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na nasıl vekâlet edecek?”
Başkanlık sisteminin anayasal meşruiyetinin sağlanabilmesi için başkana vekâlet edecek kişinin de seçilerek gelmesi gerektiğine işaret etmiş.
Başbakan ise “Bu paketi MHP ile uzlaşarak yapmak zorunda kaldık, MHP olmasaydı farklı olurdu” demiş, 330’un üzerinde oyun sağlanması için çaba istemiş…”
Muharrem Sarıkaya’nın yazısının tamamını, aşağıdaki adresten ulaşarak okuyabilirsiniz:
http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/1339496-yedek-ve-18-yas
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Daha önce cumuhurbaşkanlığı seçimde 367 garebeti var diye yıllarca millete nutuk çekenler
Yeni anayasada Cumhurbaşkanlığının yüce divanda yargılanabilmesi için 367 garebetini şart koşuyor.Bu nasıl bir anlayış. Seçilirken olmasın yargılanacağı zaman olsun benden de size yazıklar olsun
Yeni Anayasayla mevcut Anayasının 123 ve 126 maddelerinde yapılan değişiklikler Cumhurbaşkanına kararname ile Türkiyeyi federasyonlardan oluşan bölgelere ayırma yetkisi veriyor.
Bu ülkede konusmak yurek ister istedigi adami istedikleri gibi kodese tikarlar onun icin konusmuyorum konussam ne fark ederki anlayacak insan cok az eskiden beyinler feto ya ipotekti simdi ne desek boş nurettin yasar ın sozunun arkasinda durcak yeterlilikte olmasini umarım anayasa paketi bende akîl tutulmasina neden oldu yeni bir anayasadan çok tek adamlik rejimi basta kim olursa ne yaparsa yapsin yargilanmiyıcak sultanlik geliyor