Anayasa Değişikliği Paketine Yaşar’dan Eleştiri

Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması, Başbakanlık kurumunun kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliğine ilişkin tartışmalar devam ederken, değişiklik teklifinin bazı maddelerine AKP’li milletvekillerinden de eleştirilerin geldiği bildiriliyor. AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın da, değişikliğin egemenliğin TBMM eliyle değil, tamamen Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasını getirdiği yolunda eleştiride bulunduğu belirtildi.

Habertürk Gazetesi Yazarı Muharrem Sarıkaya, Anayasa değişikliği paketiyle ilgili eleştirileri değerlendirdiği “Yedek ve 18 Yaş” başlıklı yazısında, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, bu konuyla ilgili görüşlerini almak için partili milletvekillerine verdiği kahvaltıda sözalan, aralarında Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın da bulunduğu vekillerin, değişikliğe ilişkin eleştiriler yönelttiğini ifade etti.

Sarıkaya’nın yazısının, ilgili bölümü şöyle:

“..AK Parti içinde de Anayasa paketine sıcak bakmayanlar bu düşüncelerini açıktan söylemekten kaçınmıyor.

Nitekim dün Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım’ın Anayasa paketi üzerine AK Parti’de verdiği kahvaltıda söz alan bazı milletvekilleri de eleştirilerini açıktan dile getirmekten kaçınmamış.

İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, eleştirisini sert ve bir o kadar da açık dille söylemiş, “Yasama ile yürütme arasında kriz çözücü değil, krizi alevlendiren sorun doğurur” demiş.

Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise çok kısa ama bir o denli ağır eleştiri getirmiş.

“Bu paket, egemenliğin halk adına TBMM eliyle değil, tamamen Cumhurbaşkanı eliyle kullanılmasını getiriyor” demiş.

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın seçilmeden atamayla gelmesine dikkat çekip eklemiş:

“Seçilmeyen bir kişi, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na nasıl vekâlet edecek?”

Başkanlık sisteminin anayasal meşruiyetinin sağlanabilmesi için başkana vekâlet edecek kişinin de seçilerek gelmesi gerektiğine işaret etmiş.

Başbakan ise “Bu paketi MHP ile uzlaşarak yapmak zorunda kaldık, MHP olmasaydı farklı olurdu” demiş, 330’un üzerinde oyun sağlanması için çaba istemiş…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısının tamamını, aşağıdaki adresten ulaşarak okuyabilirsiniz:

http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/1339496-yedek-ve-18-yas

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