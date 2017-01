Anayasa Değişikliği Teklifi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi genelinin oylaması yapıldı. Cumartesi sabaha karşı gerçekleştirilen oylamaya 488 milletvekili katıldı.

Oylama sonucu şu şekilde oluştu; 339 kabul, 142 ret, 5 boş, 2 geçersiz.

Milletvekilleri oylama sırasında ayakta durdular. TBMM Başkanvekili milletvekillerini zaman zaman uyardı.

AKP’li milletvekilleri, oylama sonucunu ayakta alkışlayarak karşıladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI..

Başbakan Binali Yıldırım, “Millet bu Anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı mutlaka verecektir. Milletimiz sandığa gidecek, aklıyla,vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi verecektir.

Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, bugün burada bir Anayasa değişikliği yapmadıklarını belirterek, “Biz bir Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini yaptık. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletindir. Biz bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık, işi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir, mühür milletin elindedir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek, son kararı verecektir. Türk milleti Cumhuriyete, cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir milletir. Böyle engin feraseti ve basireti olan cesaret abidesi bu milletin bir ferdi olmak hepimi için gurur ve onur vesilesidir. Bu aziz millet 23 Nisan 1920’de bu yüce Meclisi kurdu. Bu aziz millet kahramanca bir kurtuluş mücadelesi verdi, istiklalini bizatihi kendisi kazandı. Bu millet 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti, Cumhuriyete sahip çıktı, korudu, kolladı, büyüterek bugünlere geldi” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesine atıf yapan Yıldırım, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca Türk milleti sandık her önüne geldiğinde işte o engin feraseti ile aklıyla, vicdanıyla her zamlan istisnasız en doğru kararı verdi. Millet bu Anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı mutlaka verecektir. Milletimiz sandığa gidecek, aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi verecektir. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Şüpheniz olmasın, millet her şeyin en iyisini bilendir” dedi.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişiklik teklifinin 339 oy alarak yasalaşmasının ardından açıklama yaparak, “Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT AÇIKLAMA

Anayasa değişikliği için Meclis’te yapılan görüşmeler ve ikinci tur oylamaların tamamlanmasının ardından CHP grubu Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Bugün geldiğimiz noktada ciddi kaygılarımız var. Neden? Birinci nedeni şu: Milletten oy alıp milletin vekilliğini üstlenenler anayasa değişikliklerini görmeden imzalamışlardır. Onlara gerçek anlamda milletvekili denmez. Sarayın vekilleri milletin vekilleri olamazlar.

AYM’nin yargıçlarına sesleniyorum. Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyen maddelerine siz de sahip çıkmalısınız. Hukukun üstünlüğüne siz de sahip çıkmalısınız. Bu ülkede her yurttaşın özellikle de yargıçların görevidir. Bir önemli düzenleme daha. İlk kez bu parlamentoda iktidar kanadının ağırlıklı oylarıyla torba anayasa değişikliği gerçekleşmiştir.

Bugün 21 Ocak 2017. Demokrasi tarihimiz açısından da önemli bir tarih. Parlamentonun kendi yetkilerini devretme tarihi bugün. Bu tarihin bizim milli kurtuluş savaşı açısından da büyük bir önemi vardır. Bu tarih aynı zamanda bir parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir.”

