Anayasa Değişikliğini Anlattılar

Malatya’da AKP il ve ilçe teşkilatları Anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmak için Doğanşehir’de 39 mahalleyi ziyaret etti.

Gezi çalışmalarına AKP Malatya İl başkan Yardımcısı Murat Anıl Bozdağ, İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Leyla Keleş, Doğanşehir Kadın Kolları ve İlçe yönetimi katıldı.

Doğanşehir deki mahalleleri tek tek gezerek Yeni Anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan AKP teşkilatı, halkın içinde merak edilenleri ve vatandaşların kafalarındaki soruları cevap bulmaya çalıştı.

Çalışmaların son derece faydalı geçtiğini kaydeden İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop geleceğin Türkiye’sinin temellerinin atıldığını söyledi.

Altıntop, “Ülkemiz güçlendikçe büyüdükçe düşmanlarımız daha çok Ülkemize saldıracaktır. Yeni referandum paketinin meclise gönderilmesi ile geleceğin yeni Türkiye’sinin temelleri atılmıştır. Tüm bu gelişmelerde düşmanlarımızı rahatsız etmiştir. Yeni anayasa hakkında olumsuz ve yalan bilgileri ile halkımızı yanlış bilgilendirmek isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Vatandaşımıza bu sureci ve yeni anayasa taslağını iyi anlatmalıyız. Yeni anayasa da başbakanlık olmayacak, halk direk kendini yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek. Milletvekilleri ayrı seçilecek. Bu sistem şu anki belediye başkanlığı seçimleri gibi olacak” dedi.

“Gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır”

Kadın Kolları Başkan yardımcısı Leyla Keleş yaptığı açıklamada, “Milletimiz, Cumhurbaşkanını ayrı, milletvekillerini ayrı seçecek bu sistemde milletvekilleri bakan olamayacak. Bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekecek. Bakanları, Cumhurbaşkanı dışarıdan atayabilecektir. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabilir. Diğer hiç bir suçtan yargılanamaz. Yeni anayasa Cumhurbaşkanının milletvekillerinin oylaması sonucunda yargılanmasının önünü açmaktadır. Bu sistem Türkiye’nin önünü açacak ve gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır” dedi.

“Mahallelerimizde üye çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir”

İl Başkan Yardımcısı Murat Anıl Bozdağ da sürekli sahada olacaklarını belirterek,” Daha hızlı hareket kabiliyeti sayesinde de hızlı bir işleyiş sağlanmış olacak. Mahallelerimizde üye çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. Toplantılarımızı sık, sık yaparak gündemdeki yeni gelişmeleri halkımıza anlatmalıyız teşkilatlarımız mahalle yönetimlerimiz sürekli sahada olmalı gerekli çalışmaları yapmalıdır” diye konuştu.

Toplantı, ziyaretlerde halkın soruları ve bu sorulara mantıklı cevaplar verilmesinin vurgulanmasıyla sona erdi.

iha