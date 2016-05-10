‘Anayasa Tuzağı’ Paneli Cumartesi
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi, ‘Anayasa Tuzağı’ konulu bir panel gerçekleştiriyor.
ADD’den alınan bilgiye göre, 14 Mayıs Cumartesi günü Saat: 14.00’de Kanalboyu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek panele, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Eski Dekanı hemşehrimiz Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve ADD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Emre Altınışık konuşmacı olarak katılacak.
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