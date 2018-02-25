5 Asırlık Anıt Çınar Zamana Meydan Okuyor
Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor.
Arapgir ilçesinde Serge Mahallesinde bulunan, 1996 yılında 500 yaşında olduğu saptanarak “Anıt Ağaç” ilan edilen Çınar ağacı halen devasa görünümü ve ihtişamı ile dimdik ayakta.
Arapgir Kalesine yakın, Eskişehir vadisine hakim bir noktada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları’nı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak koruma altına alınan 500 yıllık çınar ağacını yerli ve yabancı onlarca turist görmek için bölgeye geliyor.
Malatya’da bilinen en yaşlı ağaçlardan biri olan çevresinde kaynak sularında bulunduğu asırlık çınar ağacı yıllara meydan okuyan ihtişamı ve heybetiyle görenleri hayrete düşürüyor.
iha
Yorumlar
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Sultansuyu barajının orda daha büyüğü var (Akçadağ)
Aman belediye görmesin!!! O ağaçtan da olmayalım…
Acilen etrafının cevrilip korumaya alinmasi gerekiyor.
Yoksa cok yazik olur.