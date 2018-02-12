“Anıta Çelenk Koymak İçin İzin Alır Hale Geldik!..”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın tekrar genel başkan olmasının Malatya açısından gurur verici olduğunu belirtti. Kiraz, “Yerli ve milli vurgusu yapanlar, milli bayramları kutlamayı yasakladılar. Atatürk Anıtı’na çelenk koymak için izin alır hale geldik. Çoğu zaman izinsiz şekilde Atatürk Anıtı’na çelenk koyuyoruz. Geldiğimiz nokta budur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz il yöneticileri ile beraber Hekimhan ilçe örgütüyle bir araya geldi. Kiraz ve beraberindekiler Hekimhan merkezi ile Hasançelebi ve Güzelyurt mahallelerini ziyaret ettiler.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNİN KARŞILIĞI

Enver Kiraz Hekimhan İlçe Örgütünde yaptığı konuşmada Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın tekrar Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini belirterek bu görevlendirmenin Malatya örgütü açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Kiraz; “Vekilimiz çalışkanlığının, demokrasi ve insan hakları alanında verdiği mücadelenin karşılığını alıyor. Kendisi Malatya için gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Genel Başkanımızın birkaç dönemdir Malatya’ya gösterdiği bu ilgiden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

HEKİMHAN’DAKİ SAĞDUYUYA GÜVENİYORUZ

“Hekimhan bizim açımızdan önemli bir ilçe” diyen Kiraz, “Uzun bir süredir belki de tarihsel süreç boyunca da hep tavrını çok net şekilde hem cumhuriyetten yana koymuş olan ve bu aşamada her türlü mücadeleyi veren bir ilçemiz. Biz de Hekimhan’ın sağduyusuna her zaman inanıyoruz. Hekimhan yerelde iktidar olduğumuz bir ilçemiz. Önümüzdeki dönem bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Genel seçimlerde de daha iyi bir başarı elde etmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMAK İÇİN İZİN ALIYORUZ

Son dönemlerde milli değerler üzerinde bir tahribat yaşandığını belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Türkiye Barolar Birliğinin Türkiye’si, Türk Tabipler Birliğinin Türk’ü kaldırılmak isteniyor. AKP’nin Genel Başkanı ‘bu yöneticiler bu ismi hak etmiyor’ diyor. Geçmişte Ziraat Bankası’nın TC ibaresini de kaldırdılar. Ziraat Bankası da mı TC’yi hak etmiyordu? Valiliklerden TC ibaresini kaldırdılar. Valiler de mi aynı kusuru işlemişti. Okullardaki andımızı kaldırdılar. Milli bayramları kutlamayı yasakladılar. Atatürk Anıtı’na çelenk koymak için izin alır hale geldik. Çoğu zaman izinsiz şekilde Atatürk Anıtı’na çelenk koyuyoruz. Geldiğimiz nokta Cumhuriyetin değerleri, Milli değerler açısından iç açıcı değil. Sistemli olarak TC ismini kaldırmaya yönelik çalışmaları kabul etmek mümkün değil, Hekimhan’ın kabul etmesi de mümkün değil” şeklinde konuştu.

OHAL TAHRİBATINA SON VERMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden OHAL ile birlikte Türkiye demokrasisinin ciddi yaralar aldığını kaydeden Kiraz, çıkarılan KHK’lar ile parlamenter sistemin yok sayılarak ülkenin yönetilmeye çalışıldığını, bu kadar uzun süre demokrasinin askıya alınmasını kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etti. Kiraz; “ Bir an önce OHAL’e son verilmesi gerekiyor. Türkiye’nin normale dönmesi gerekiyor. Bu aşama da hepimize büyük görevler düşüyor. OHAL tahribatlarını ortadan kaldırmak için büyük mücadele vereceğiz. Hekimhan’ın daha iyi hizmet alması için de çaba içinde olacağız. Belediyemiz çalışmalarına aralıksız çalışıyor ancak büyükşehir yasasıyla beraber hizmetler ciddi şekilde aksamaya başladı. Yerel yönetim yasasının değişmesi için mücadele vereceğiz. Kapanan beldelerimizin tekrar açılması, köylerin tüzel kişiliğinin tekrar verilmesi noktasında emek vereceğiz.” dedi.

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