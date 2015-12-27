ANKA’dan Sonra Sivrisinek
TAİ, insansız hava uçağı ANKAnın göklere yükselmesinin hemen ardından, Türkiye için bir sürpriz ilke daha imza attı. Sivrisinek adı verilen, silahlı ama insansız helikopter, başarıyla uçuruldu.
HAVACILIK sektörüne F-16 montajı ile giren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) bu alandaki tasarım çalışmalarına bir yenisini ekledi. İnsansız hava araçları üzerindeki çalışmalarıyla son günlerde adı sık sık gündeme gelen TAI, şimdi de silah taşıyan insansız helikopteri tasarladı ve uçurdu. Sivrisinek adı verilen helikopterin, motor ve bazı uçuş aksamı yurt dışından getirildi. Sivrisinek ilk uçuşunu 24 Aralık 2010 tarihinde TAInin Akıncı tesisinde yaptı.
8 kmden tam isabet
1,5 saat havada kalabilen Sivrisinek, helikopterlerin en önemli performans sorunlarından olan sıcak hava ve yüksek irtifada da görev yapabilecek. Sivrisinek 300 kilo azami kalkış ağırlığı ve 120 kilo faydalı yük kapasitesi ile bu büyüklükteki ilk helikopter. Sivrisinekin taşıyabildiği Roketsanın 70 milimetre çaplı Cirit Füzesi, 8 kilometre uzaktan zırhlı bir hedefi imha edebiliyor. TAI, son olarak insansız uçak ANKAnın ilk defa uçmasıyla gündeme gelmişti.