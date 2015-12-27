ANKA’dan Sonra Sivrisinek

TAİ, insansız hava uçağı ANKAnın göklere yükselmesinin hemen ardından, Türkiye için bir sürpriz ilke daha imza attı. Sivrisinek adı verilen, silahlı ama insansız helikopter, başarıyla uçuruldu.

HAVACILIK sektörüne F-16 montajı ile giren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) bu alandaki tasarım çalışmalarına bir yenisini ekledi. İnsansız hava araçları üzerindeki çalışmalarıyla son günlerde adı sık sık gündeme gelen TAI, şimdi de silah taşıyan insansız helikopteri tasarladı ve uçurdu. Sivrisinek adı verilen helikopterin, motor ve bazı uçuş aksamı yurt dışından getirildi. Sivrisinek ilk uçuşunu 24 Aralık 2010 tarihinde TAInin Akıncı tesisinde yaptı.

8 kmden tam isabet

1,5 saat havada kalabilen Sivrisinek, helikopterlerin en önemli performans sorunlarından olan sıcak hava ve yüksek irtifada da görev yapabilecek. Sivrisinek 300 kilo azami kalkış ağırlığı ve 120 kilo faydalı yük kapasitesi ile bu büyüklükteki ilk helikopter. Sivrisinekin taşıyabildiği Roketsanın 70 milimetre çaplı Cirit Füzesi, 8 kilometre uzaktan zırhlı bir hedefi imha edebiliyor. TAI, son olarak insansız uçak ANKAnın ilk defa uçmasıyla gündeme gelmişti.