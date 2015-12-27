‘Ankara’da Oturmakla Olmuyor’

AKP Malatya milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Ömer Faruk Öz, Malatya Hal esnafını ziyaret etti.

Beraberinde Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, Hal Müdürü Ali Göksoy, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Sıddık Özdemir, Türkiye Sebze Meyve Komisyoncuları Konfederasyonu başkan yardımcısı İzzet Aslan, AKP il yönetim kurulu üyesi Murat Nalçacı ile birlikte yeni hal binasında esnafları ziyaret eden milletvekili Öz, sorunları dinledi.

Hal esnafı, yılbaşından sonra hizmete açılan yeni hal binasının birçok eksikleri bulunduğunu, çay ocağı yerlerinin dahi faaliyete geçmediğini belirterek, müteahhidin eksikleri tamamlaması gerektiğini söylediler.

Milletvekili Ömer Faruk Öz, burada yaptığı açıklamada, “Malum birası yeni yapılan bir bina. Esnafların yeri genişledi, ancak kullanımla ilgili sıkıntıları var. Esnafımızın sıkıntılarını dinliyoruz. Belediye başkanımıza ileteceğiz” dedi.

“Siyaset yerinde yapılmalıdır. Ankara’da oturup siyaset yapmakla olmuyor. Sıkıntıları yerinde görerek ve tespit ederek sonuca ulaşma noktasında daha fayda sağlıyor” diyen milletvekili Öz, “Burada esnafımızı ziyaret edip, hep birlikte sıkıntıları dinleyeceğiz ve çözüm noktasında girişimlerde bulunacağız. 3-4 ay sonra buraya geldiğimizde inşallah sıkıntıların bir kısmının çözüldüğünü görmek isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal ve komisyoncular odası başkanının da katıldığı İstanbul’da Malatya kayısı konusunda bir toplantı yaptıklarını hatırlatan milletvekili Öz, “Malatya kayısının yaş olarak satışını arttırmak istemiştik. Coğrafik ürün bölgemiz olmasına rağmen, birçok kayısı, Malatya kayısısı olmadığı halde Malatya kayısısı olarak İstanbul’da satılıyor. Bunun da önlemi alınması noktasında İstanbul’da toplantı yapmıştık. Malatya’nın yaş kayısının İstanbul halinde daha fazla satılması noktasında girişimlerimiz olmuştu. Bu sabah yine İstanbul sebze ve meyve komisyoncular başkanı Nevzat bey’i telefonla aradım. Geçen sene ne kadar yaş kayısı aldıysanız, bu sene en az 5 katı daha fazla almalarını rica ettik. Takip ettiğini ve gayret gösterdiklerini söyledi. Sağolsunlar İzzet Aslan da Türkiye Sebze Meyve Komisyoncuları Konfederasyonu yönetiminde. Kendiside katkı sağlıyor. Kayısımızın yaş olarak da piyasada değerinde satılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz” dedi.