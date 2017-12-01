Ankara’daki Malatyalılar Yemekte Buluştu

Ankara’da bulunan bir grup Malatyalı bürokrat ve siyasetçi Anadolu Kulübü’nde düzenledikleri akşam yemeğinde bir araya geldiler.

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği önceki dönem yönetim kurulu başkanı Ali Çelik’in organizasyonuyla bir araya gelinen yemekli toplantının ev sahipliğini Danıştay 4.Daire Başkanlığı’ndan emekli olan Engin Kumrulu üstlendi.

Malatya sorunlarının, şehir yapılanmalarının, göç dalgalanmalarının ve güncel siyasetin bir sohbet havasında konuşulup tartışıldığı toplantıya; Kültür- Turizm ve Devlet eski bakanlarından Güldal Akşit ve eşi TBMM Başmüşaviri Haluk Akşit, Eski Sivas ve Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Eski Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu, Sağlık Bakanlığı önceki dönem müsteşar yardımcılarından Sağlık Bakanlığı Müşaviri Dr.Şanal Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, Sanayi Ticaret Bakanlığı önceki dönem genel müdürü Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı önceki dönem Genel Müdür Yardımcısı Ertaç Önal, Tütün ve Alkol Piyasaları Denetleme Daire Başkanı Hasan Tanrıver, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı ve Akademisyen Yrd.Doç.Dr Göknur Akçadağ, Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Raif Kutluk, Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Fatih Leblebici, Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Hakkı Perk, KYK Ankara eski bölge müdür yardımcısı Sıdıka Kuşanaç katıldılar.

Uzun bir aradan sonra buluşan Malatyalılar grubu daha sık bir araya gelerek dayanışma içinde bulunmak temennisiyle ayrıldılar.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com