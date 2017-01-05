ANNESİYLE KONUŞURKEN VURULMUŞ: Şehit Hüsnü Bilgiç’in annesi Hülya Bilgiç ile telefonda konuştuğu esnada vurulduğu ve annesine “Anne göğsümden vuruldum” dediği öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç (29) memleketi Arapgir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Hülya Bilgiç, oğlunun naaşına sarılarak, “Bu vatanı şerefsizlere vermeyeceğiz. Yavrum vatanı uğruna öldü. Onun kanının aktığı yere gideceğim, askerlere yemek yapacağım” dedi.

El Bab’da DEAŞ’lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep’teki hastanede şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç, Gaziantep’teki törenin ardından Malatya’nın Arapgir İlçesi’ndeki baba ocağına götürüldü.

“OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİNİZ?”

Helallik alınmak üzere son kez baba ocağına getirilen şehidin naaşına sarılan anne Hülya Bilgiç, “Oğlumun düğününe mi geldiniz?” diyerek ağıt yaktı.

Elindeki Türk Bayrağını havaya kaldıran acılı anne, “Askerlerin yemeğini yapacağım gönüllü yapacağım. Ağlamayacağım ayaktayım, şerefsizler sürün gidin Türkiye’den. Benim yavrum şehit gitti. Kanı temiz kan. Gitsin o terör pis kanını Amerika’ya götürsün, götürsün. Ağlamama, ağlamıyorum. Yavrum, Türk Bayrağını seni için sallıyorum. Yavrum, ben öleydim kuzum, benim yavrum şehit. Sevinmeyin şerefsizler, ben ayaktayım. İşte ayaktayım” dedi.

Tören mangasındaki askerlere ‘kuzularım’ diyen anne Hülya Bilgiç, “Kuzularım, Allah’ım sizi koruya, ben yandım, analarınız yanmaya. Yavrularım dimdik ayaktayım, yavrularım. Saf kansınız siz yavrum. Sizin kanınız temiz yavrum, şerefsiz PKK, DEAŞ, ne zıkkım varsa onlar gibi bozuk değil yavrularım. Kuzularım, Allah’ım sizleri annenize bağışlasın yavrum” diye ağıt yaktı.

“BİZDE EMANETE İHANET YOKTUR”

Şehit Bilgiç’in cenazesi, Hacı Osman Ağa camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Şehidi uğurlamaya Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra ailesi, yakınları, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin sosyal medya hesabında, son olarak “Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır” paylaşımını yaptığı görüldü.

ANNESİYLE KONUŞURKEN VURULMUŞ

Şehit Hüsnü Bilgiç’in annesi Hülya Bilgiç ile telefonda konuştuğu esnada vurulduğu ve annesine “Anne göğsümden vuruldum” dediği öğrenildi.

Şehidin 5 yıldır görev yaptığı ve El Bab’daki görev süresinin dolmuş olmasına rağmen “Anne bunları bitirmeden gelmeyeceğim’ dediği ve iki defa izin süresi gelmesine rağmen iznini ertelediği bildirildi.

Bekar olan şehidin kız kardeşleri Büşra ve Şeyda’da şehit ağabeylerinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin babası Fethi Bilgiç ise cenaze töreninde metanetini korumaya çalıştı.

Şehit oğluyla yaptığı telefon konuşmasını anlatan anne Hülya Bilgiç, “Anneciğim bir senedir seni görmüyorum dedim. Dedi, anne o şerefsizler varken ben evde yatmam dedi, dedi yatmam. O saf kan, safkan. Annelere babalara söylüyorum, hayırlı evlat yetiştirin. Şerefsizler” dedi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com