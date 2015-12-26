Anne Ölümleri Araştırmasında Malatya da Pilot İl..

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği, Ulusal Anne Ölümleri Araştırması ile Türkiye’de anne ölümlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Anne ölümlerine dair veri eksikliğinin, bu ölümlerin sayı ve nedenlerinin tespitini zorlaştırdığını vurgulayan Akdağ, anne ölümlerinin önemli bir bölümünün ‘düşük maliyetli müdahaleler’le önlenebildiğini kaydetti.

Bakan Akdağ yaptığı yazılı açıklamada, ‘Ulusal Anne Ölümleri Araştırması’nın 2 yıl süreyle; İstanbul, Sakarya, Sivas, Ağrı, Tekirdağ, Ankara, Bartın, Malatya, Balıkesir, Karaman, Çankırı, Van, İzmir, Burdur, Tokat, Gaziantep, Aydın, Adana, Ordu, Diyarbakır, Kütahya, Kahramanmaraş, Giresun, Batman, Bursa, Nevşehir ve Bayburt illerinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Bütün kadın ölümleri arasından ‘anne ölümleri sayısını’ belirlemek için mezarlık kayıtlarından yola çıkılacağını anlatan Akdağ, “Evde gerçekleşen kadın ölümlerinin nedenini belirlemek için hane halkı düzeyinde ‘sözel otopsi’ yönteminden yararlanılacaktır. Sağlık kurumlarında gerçekleşen kadın ölümlerinin nedenini saptamak için ise hastane-sağlık kuruluşu kayıtlarının incelenmesi yapılacaktır. Destekleyici veri kaynaklarından gelen bilgilerle anne ölüm hız ve oranları, yaşam boyu risk tahminlerine ve risk gruplarının belirlenmesine olanak verecek bir model geliştirmek için kullanılacaktır” dedi.

“ANKARA’DA 2 MERKEZİ İNCELEME KOMİTESİ GÖREV ALACAK”

Seçilen illerdeki tüm mezarlıklarda ‘birincil veri kaynakları’nın belirleneceğini bildiren Akdağ, kentsel alanlarda birincil veri kaynaklarının mezarlık görevlileri, kırsal alanlarda ise köy muhtarı veya ebelerin olacağını ifade etti. Birincil veri kaynağının, akrabalarından ölen kişi hakkında, ev adresi ve kişinin öldüğü yerin adresi dahil olmak üzere temel bilgileri edineceğine dikkat çeken Akdağ, toplanan bu bilgilerin ilçe koordinatörlerine ve il proje ekiplerine iletileceğini kaydetti. İl proje ekiplerinin ilçe koordinatörleriyle işbirliği içerisinde çalışacağını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

“Ölüm bir sağlık kuruluşunda veya bir doktor eşliğinde gerçekleştiyse, ölen kişinin sağlık kuruluşu kayıtları bu ekiplerce incelenecek ve koordinatörler ilgili doktorla görüşecektir. Ankara’da 2 adet merkezi inceleme komitesi görev alacaktır. Bu komitelerin her biri 3’er kadın-doğum ve kıdemli halk sağlığı uzmanlarından oluşacak, ölen her kadın için ölüm nedenini il proje koordinasyonundan gelen bilgilere göre belirleyecek ve son raporlarını Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’ndeki proje ekibine gönderecektir. Bizim için bebek, çocuk ve anne sağlığı olmazsa olmazların başında yer almaktadır. Anne ölümleri oranında, yapılan çalışmalar sonucunda önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu oranı çok daha aşağılara indirmek için gece-gündüz çalışacağız.

Bakanlığımız Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü bu konuda önemli çalışmalar sergilemekte, çok başarılı kampanyalar yürütmektedir. Bize bu çalışmalarımızda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”