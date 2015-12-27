Anneler Günü İçin

Malatya Girişimci İş Kadınları Derneği (MAGİKAD) tarafından Anneler Günü kutlama ve 91 Bin Dev öğrenci yararına bir kahvaltı düzenlendi.

Altınyunus Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltı yemeğine Vali Halil İbrahim Daşöz, Baro Başkanı Av. Selahattin Sarıoğlu, Yeşilyurt Belediye başkanı Mehmet Kavuk, işadamları, Sivil Toplum Örgütü yöneticileri ve çok sayıda bayan üye katıldı.

Kutlama töreni öncesi Vali Daşöz, Toplumumuzun en değerli varlıkları olan hanımlarımızın Anneler Gününde düzenledikleri bu anlamlı destek bizleri çok duygulandırdı. 91 Bin Dev Öğrenci gerçekten büyük işler başardı. 5i bitmiş 2si de bu yıl açılacak olan 7 okul binamızı eğitimin hizmetine sundular. Kentimizde gelen her üzücü olaydan sonra anında refleksleri harekete geçerek Sevgi Festivalleri düzenlediler. Kentimiz üzücü olaylarla gündeme gelmesin diye bu festivaller düzenlendi. Bu yıl Sevgi Festivalinin üçüncüsünü kutlayacaklar. Çocuklarımız Malatyamızın yük akı oldu. diye konuştu.

MAGKAD Başkanı Nursel Gökçe ise yaptığı konuşmada “Kısa bir süre önce kurulan derneğimiz, girişimci iş kadınların merkezi haline geldi. Kısa sürede bir çok etkinlikler yaparak girişimci kadınlarımıza destek oldu ve onların önünü açtı. Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan ve her birimizin gönlünde taht kuran 91 Bin Dev öğrenci kampanyasına destek olma ve onların yanında olduğumuzu vurgulamak amacıyla Anneler Gününde böyle bir etkinliği düzenledik. dedi.

EĞİTİM-BİR SEN’İN PROGRAMI..

Bu arada Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından da Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Öğretmenevi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Gülten Demirkol, “Anneler aynı zamanda toplumun gönüllü birer eğitim neferidir. Bilinçli annelerin elinde yetişen kuşaklar gelecek nesillerin de garantisi olurlar. Bu yüzden toplum psikolojisi, her başarının arkasında bir kadın olduğuna inanır. Ancak bu öngörüden yoksun ideolojik yaklaşımlarla geleceğin anne adaylarının elinden eğitim hakkı alınmakta, geleceğin toplumunu oluşturacak annelerin bilinçlenmeleri, okumaları engellenmektedir.” dedi.