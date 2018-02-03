EYMS Antalya’dan Eli Boş Dönüyor: 3-1
Süper Ligin 20.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 yenildi ve haftayı 26 puanda tamamladı.
Süper Lig’de 19 haftada 26 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, 51.dakikada İssam Chebake’nin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi nedeniyle 10 kişi tamamladığı karşılaşmayı 3-1 kaybetti.
Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan Deniz Kadah (2) ile Mostapha El Kabir atarken, Evkur Yeni Malatyaspor’un tek sayısı Aytaç Kara’dan geldi.
Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib ile net bir gol fırsatından yararlanamazken, İssam Chebake’nin Emre Güral ile tartışmasından sonra direkt kırmızı kart gördü.
Hakem Cüneyt Çakır’ın Antalyaspor lehine verdiği penaltı kararı ise tartışmalara neden oldu.
STAT: Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Bahattin Duran (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Tarık Ongun (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Süleyman Abay (İstanbul Bölgesi-A Klasman Hakemi)
ANTALYASPOR: 35.Ferhat Kaplan, 3.Diego Angelo De Oliviera, 6.Nazım Sangare, 7.Zeki Yıldırım, 8.Charles Fernando Basilio Da Silva, 11.Maicon Marques Bitencourt (Dk. 85 Souleymane Doukara), 23.Sakıb Aytaç, 28.Ondrej Celustka, 63.Deniz Kadah, 77.Emre Güral (Dk 76 Hakan Özmert), 90.Maciel Sousa Campos Richard Danilo (Dk.46 Mostapha El Kabir)
YEDEKLER: 25.Ruud Jorge Boffin, 1.Ozan Evrim Özenç, 4.Danon İssouf Johannes Djourou Gbaedjere 5.Yusuf Çelik, 14.Mostapha El Kabir, 20.Luis Francisco Grando, 22.Harun Alpsoy, 26.Milan Jevtovic, 39.Souleymane Doukara, 88.Hakan Özmert
TEKNİK SORUMLU: Hamza Hamzaoğlu
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 7.Micheal Pereira (Dk. 75 Eren Tozlu), 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük (Dk.63 Muenfuh Seth Sincere), 22.Aly Cissokho (Dk.85 Rahman Buğra Çağıran), 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 90.Abdoulaye Sadio Diallo
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening, 97.Mustafa Eskihellaç,
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
GOLLER: Dk. 9 (penaltıdan) ve Dk. 66 Deniz Kadah, Dk.90+2 Mostapha El Kabir (Antalyaspor), Aytaç Kara Dk.45+1 (Evkur Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 51 İssam Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Güral, Souleymane Doukara (Antalyaspor) Adem Büyük, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor).
Karşılaşmaya Antalyaspor’un vuruşuyla başlandı.
Dakika 2: Sakıb’ın soldan ortasında top yerden sekti, Antalyasporlu oyuncuların uzak kaldığı top, kaleci Ertaç’ın kucağına gitti.
Dakika 4: Evkur Yeni Malatyaspor’da sağdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı. Boutaib, ceza sahasında penaltı noktasının bir iki adım önünden topu arkaya aşırttı ancak kimse dokunamadı.
Dakika 8: Evkur Yeni Malatyaspor’da Deniz Kadah’ın kullandığı taç atışında Maicon hareketlendi. Doria’nın yaptığı hareket sonrası hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti.
Dakika 9: Deniz Kadah penaltı golüyle Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi: 1-0.
Dakika 11: Diallo’nun sağdan ortasında savunmadan seken topla ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Adem Büyük’ün çektiği şut savunmadan dönüyor.
Dakika 18: Evkur Yeni Malatyaspor’da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın ortasında Antalyaspor ceza sahasında Maicon müdahale etti.
Dakika 19: Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sadık Çiftpınar’ın kafayla indirdiği topla ceza sahasının hemen içerisinde bomboş pozisyonda buluşan Khalid Boutaib’in çektiği şut kaleci Ferhat Kaplan’ın ayaklarından sekip kornere çıktı. Aytaç Kara köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Maicon kafayla uzaklaştırdı.
Dakika 22: Emre Güral’ın kullandığı serbest vuruşta Diego’dan önce Doria dokundu. Dönen topa Charles vurmak istedi ancak Evkur Yeni Malatyaspor defansı araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 24: Maicon’un sağdan ortasında iki Antalyasporlu futbolcudan önce Doria kafayı vurdu, yükseklik kazanan topu kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
Dakika 25: Aytaç Kara’nın kullandığı serbest vuruşta Doria’dan önce kaleci Ferhat topu kontrol etti.
Dakika 26: Deniz Kadah’ın sağ kanattan yaptığı orta ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Sakıb Aytaç’ın gelişine çektiği şutta top, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
Dakika 27: Deniz Kadah ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.
Dakika 30: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Güral geçiyor. Emre Güral’ın ortası kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
Dakika 32: Evkur Yeni Malatyaspor’da Danilo orta sahadan aldığı topla Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasına rahat girdi ancak önce Sadık dokundu daha sonra kaleci Ertaç çıkıp, topu aldı.
Dakika 33: Emre Güral’ın yerden pası ile altı pas içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Deniz Kadah’ın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıktı.
Dakika 39: Adem Büyük’ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Issam Chebake’nin ortası kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.
Dakika 40: Adem Büyük, sol kanatta Nazım’dan sıyrıldı ve kaleyi yokladı. Top, üstten auta çıktı.
Dakika 44: Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası hafif sol çaprazdan tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
Dakika 45: Aytaç Kara vurdu top barajdan döndü. Dönen topa Murat Yıldırım vurdu top defanstan döndü. Bir kez daha dönen topa Diallo vurdu top auta çıktı.
İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.
Dakika 45+1: Pereira sağdan ceza sahasına gönderdi. Boutaib, altı pas üzerine istediği gibi vuramadı. Pas olan topu, Aytaç Kara ağlara gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Dakika 49: Aytaç Kara’nın sol kanattan kullandığı sertbest vuruşta top defanstan döndü. Dönen topu kontrol eden Sadık Çiftpınar içeri doldurdu. Savunmadan seken topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Matheus Doria’nın çektiği şut Nazim Sangare’den döndü.
Dakika 51: Deniz Kadah ile Sadık Çiftpınar arasındaki ikili mücadele sonrası İssam Chebake, Emre Güral’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Dakika 57: Antalyaspor bu dakikalarda baskını artırdı. Evkur Yeni Malatayaspor’da savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Zeki Yıldırım’ın gelişine çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Dakika 58: Nazım’ın pasında Diego Angelo’nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta top, az farkla üstten dışarı çıktı.
Dakika 66: Antalyaspor’da Nazım sağdan ortaladı Maicon’dan önce defans dokundu. Dönen topa ceza sahası sağ çaprazdan Celustka set vurdu, direkten dönen top Deniz Kadah’ın önünde kaldı. Deniz Kadah ilginç bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Dakika 70: Emre Güral’ın soldan kullandığı korner atışında Diego vurdu, defansa çarpan top kornere çıktı. Bu kez sağdan korner atışı kazanan Antalyaspor’da arka direkte Mostapha El Kabir müsait pozisyonda topu dışarı attı.
Dakika 79: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Hakan Özmert, Deniz Kadah ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Hakan Özmert’in ortasını Evkur Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.
Dakika 86: Evkur Yeni Malatyaspor’da uzun atılan topta Doria kafayla dokundu, Boutaib’ten önce kaleci Ferhat çıktı ve topu aldı.
Dakika 87: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında kaleci Ferhat Kaplan’ın uzun pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Souleymane Doukara’nın çektiği şut kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi.
Dakika 90+1: Souleymane Doukara, Mostapha El Kabir hareketlenmek istedi, Seth araya girdi ve uzaklaştırdı.
Dakika 90+2: Mostapha El Kabir, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. El Kabir, topu ağlara göndermekte zorlanmadı:3-1
Dakika 90+3: Eren Tozlu uzaktan kaleyi yokladı top, yandan auta çıktı.
Karşılaşma 3-1 Antalyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: AA- iha (Antalya)
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BİR KONUYA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM MAÇI RADYODAN DİNLEDİM MAÇI ANLATAN TRT SPİKERİ MALATYALI OYUNCULARI AĞZINA ALMAMAK İÇİN BÜYÜK CABA SARF EDEREK MAÇ ANLATI TRT YORUMCUSU ERSİN DÜZEN MALATYANIN NE KADAR GİRDİĞİ İKİLİ MÜCADELE VARSA HEPSİNİ EKRANA GETİREREK BİR POZİZSYON DEĞİL HER HAFTA BUNU YAPIYOR HOCAM BU SARI HAFİF KIRMIZI OLMALIYDI BUN PENALTI OLMALIYDI ADAM SADIKI DIŞARI ATIYOR RAKİP OYUNCU YUMRUK ATIYOR ONLARA YORUM YOK PENALTI YOK DİYOR ADAMIN ELİ AÇIK NET PENALTI DİKAAT ETMEK LAZIM BUNDAN SONRA ÜZERİMİZE OYUNLAR OYNANARAK KÜME DÜŞME POTASINA YAKLAŞABİLİRİZ.
Üç büyüklerin puan bıraktığı bir hafta.Ligin altındakiler sürpriz yaptı.Takımı ve hocayı hırpalamaya gerek yok. Bu kadar bütçeyle ve kısıtlı kadroyla bu puanlar bile büyük başarı. Kimse üzülmesin Bu takım ilk 8-10 da bitirir ligi. Takımda sakatlar ve cezalılar var. Hoca mecburi bu kadroyla oynadı. Belki en az gol atan 3.takımız ama en az gol yiyen 7 takımdan biriyiz. Çok fazla karamsar arkadaş var burada yazan.Bizler Malatya da değiliz ama Tribünleri dolu tutan Sivas spor ile birlikte 2 Anadolu takımından biriyiz.
Taş gibi defansı bozup Doria kazmasını niye ilk onbirde oynatırsın.Baoutaib e bu kadar sabır yetmezmiydi.Ligin en az gol atan üçüncü takımıyız.Eren ve Dening hala yedekte oturuyor.Bu durumda erol bey inde sorgulanması gerekiyor.Sadece cüneyt yenge değil bizimde kusurumuz var.
Kasimpaşa,karabuk,alanya,akhisar yensek,ikitanede beraberlik 40 puanla ligde kaliriz.erol haca kirmizidan sonra beraberlik icin ademi,pereryayi cikarti ama golu yiyince iş bozuldu gol daha önce gelseydi bu ikisini cikarmazdi.
Puan alabileceğimiz tek deplasmandan sıfır puan çektik. Bundan sonra iş bize yani taraftara kaldı. Taraftar gücümüzle( Bkz. Bursaspor- Beşiktaş maçı) yaratacağımız ambiyansdan takımımız iç saha maçlarından en az dört galibiyet çıkarmalı. Yoksa hikayenin sonu kötü
yenilginin en büyük sebebi isam şabek tir. kırmızı kar gördüğü pozisyonda yaptığı o hareketi amatör bir futbolcu yapmaz. hakem faulü vermiş. sen ne halt karıştırmaya gidip adama hareket yapıyorsun. rakip futbolcu zaten bahaneye bakıyor. küçük bi müdahaleyle kendini gibi yere attı… rakip zaten bunu istiyor. aslında isam şabeke büyük bir miktarda para cezası verilip kadro dışı bırakılması lazım. ancaaaaak, yedek de futbolcumuz yok. ne yazık ki el mahkum gardaş. sonra gelelim eren tozlu için yapılan yorumlara, yav kardeşim hoca bu çocuğu maçın bitmesine az bi zaman kala oyuna alıyor. bu futbolcu kendisini daha oyuna veremeden maç bitiyor. dünyanın en iyi santroforunu son dakikalarda oyuna alsan ne yapabilirki… bende yeşil sahada futbol oynadım kardeşim. 10 dakikada sahanın zeminine ve çimlerin esnekliğine bile alışamıyorsun… bilip bilmeden erene laf söylemeyin ….
hakeme suç bulmayın, o penaltı verirse ona inat 1 tane atıcan, bi daha mı verdi 1 tane daha atıcan 80 li yıllardaki malatya öyleydi. İnşallah Gilberto hemen uyum sağlar da şu boutaib denen şabandan kurtuluruz. Adamda futbol zekası sıfır. Moralinizi bozmayın bu takim iyi işler yapacak daha
Amatörce görülen kırmızı kart ..başka söze gerek yok.
Bu maçı dünya da kim yönetse hatta Antalya spor teknik direktörü yönetse Antalya spor kazanamazdı. Sadece Cüneyt Çakır denen (eleman) Yönetirse kazanırdı. Siz hangi maçı seyrettiniz
Cuneyt.cakir.vicdanin.adeletin..yoktur
Hakemin yanlış kararları vardı. Ama maçı doria, chebake ve adem yüzünden kaybettik. Eren ara transferde gönderilmeliydi. Adem gibi sahada geziniyor. Doria ilk maçında çok kötüydü..Yedek kulübemiz çok zayıf inşallah sakatlıklar olmaz..Kasımpaşa maçında mutlak galibiyet olmalı… Başarılar erol hocam..ne varsa sende.
Hadi Cüneyt çakır belli forumsuz hem de ekibi ile beraber,fakat chebake niye Sadık ın düşürülme olayından sonra rakibi itmen hata idi ve takımı en az 1 puandan etti
yorumumda ne vardı yayınlamadınız zaten cüneyte ayar olmuşum sizdede var bir tuhaflık
Yenilginin nedenleri hakem, teknik heyetin kadro tercihi oyuncu değişikliklerindeki tercihi. Yönetimin forvetin aksamasına rağmen forvet almayışı. Allah’ın izniyle bu hakemlere rağmen ligde kalacağız.
Baoutaib ve cheabeke derhal kadrodışı bırakılmalı.İkiside taraftarın sabrını taşırdı.Yeni transfer Doria da penaltıya sebebiyet vererek ilk güzelliğini yaptı.Haftalardır gol yemeyen defansı niye değiştirirsin be hoca.
TFF ISTEMIYOSA FUTBOL BARONLARI ISTEMIYOSA KOCA DOGUANADOLUDAN KOCA GÜNEYDOGU ANADOLUDAN SÜPER LIGDE BIR TAKIM ZORLAMANIN ANLAMI YOK O ZAMAN BIRAKIN ODA TFF NIN AYIBI OLSUN
45 yasindayim BOUTAİB midir nedir kacirdigi golleri bu yasimda atarim,hakeme gelince yönetim yokki istemiyoruz bir daha macimizda cüneyt cakiri diyecek sözü gecen lobisi olan biri yok maalesef,Antalyaspora gelince bugün oynadiklari futbolu görünce karabük,alanyadan sonra 3.takimin antalya olacagindan emin oldum
TFF İSTANBUL süper liginin ve UEFA’nın (sorunlu) hakemidir bu şahıs.Avrupa’da ve İSTANBUL SÜPER LİGİ’nde yaptığı tek iş (sonuçları etkilemektir). Bunun gibi 2 (şahıs) daha var; Fırat ve Bülent. Bir sözüm de Gevrek’e: Dün bir bu gün iki,İSTANBUL KULÜPLER BİRLİĞİ başkan yardımcısı oldun ama askere selam yolladığın için ceza kestiler, bu gün de tepkilerin cezasını kestiler. Demek ki “İSTANBUL KULÜPLER BİRLİĞİ” başkan yardımcılığın, masa süsü yani “BİBLO”sun. Yani “bakın doğudan da yönetici var” diyebilmeleri için. Ya bunu idrak eder istifa edersin, ya da seninle ve Malatya ile dalga geçmeye devam ederler.
Cüneyt Çakır maçı katletti.Diallo ile yollar ayrılıyordu Adam 3 maça ilk onbirde çıktı.Yanlış oyuncu değişiklikleri sonucu kaçınılmaz hale getirdi.Rahman Buğra,Eren kim ya! Hangi maçımızı kurtardı? İkinci ligde dahi oynayamayan adamlara kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Hoca Dening,Dia,Barazite ve Berk gibi futbolcular var neden oynatmıyorsun?
Burada 3 eleştirim olacak 1.si erol hocaya, keşke doria sonradan oyuna girseydi adam kontrolsüz giriyor her topa ama erol hoca onu kıvama sokar. 2.si chabek e ki hiç herek yoktu o duruma 3.sü tabi ki Cüneyt çakıra, bre hoca Allah görüyor işini layıkıyla yap. Adamlar bizim 2 katımız faul yapmış bizde kartlar havada uçuşuyor karşı takıma uyarı bile yok yazık zaten sen maçı gerdin be kırmızı için fırsat kolladın ama öbür tarafta sana kırmızıyı gösterirler
Babası ne ki oğlu ne olsun aynı mayası belli eyamc
HERKES CUNEYT KOTU MAC YONETTİ DİYOR
BOUTAİB MİDİR NEDİR KİM BU YA
ULAN AGLADİM RESMEN O NASİL BİR RUHSUZ FORVET O FORMADA NASİL 9 NUMARA YAZİYOR NE ZAMAN BU FORMAYİ HAKETMİS
SET İ ALİYOR OYUNA SET KİM YA?
RAHMAN BUGRA O NECİ?
YA EREN ?
ORTADA TAKİMİ YONLENDİRECEK BİR ORTA SAHA OYUNCUMUZ YOK
İKİ TANE TRANSFER YAPİYOR AGAM PASAM GEVREK
Arkadaşlar duygusal yorumlar yapıyosunuz.ve çoğunlukla da saçma sapan yorumlar.bu takım bu oyuncular değilmi 26 puan toplayan? her zaman şansmz yaver gitmez.hakemler her zaman adil olmazlar.İyi takımımz var. Kendi sahamızdaki maçları alalım sorun yok.Antalyasporda her şeyini ortaya koyan ekip bu saatten sonra.bakın Antalyaspor un 25 puanı olsaydı biz bugünkü maçı rahatlıkla alırdık?ama durum farklydı? anlarsanz.
tamam cüneyt çakır kötüydü… geçen hafta gençlerbiriliği on kişiyle konyayı yendi.. peki biz ne yaptık.. elinde dening ve dia gibi adamlar varken. Micheal Pereira yı çıkarıp eren tozludan medet umduk.bu eren tozlu neymiş yaaa ölee. ben onu tff.1 ligde oynatmam
Birseyden anlamadığın şuradan belli
1 Dia sakat
2 Defans oyuncusu oyun dışı kalmış senin dediğin adamları alsa 10 tane yer
3 Ligde 26 puan alan bu takımı ve hocamızı daima destekleyeceğiz
4 Klavye taraftarı olmayacağız
Bu hakem kırıntısı ilk yarıdaki Akhisar maçınida yönetmiş %100 Luk penaltıyı vermemişti ..Daha maçın başında penaltıyla alakası olmayan pozisyonları niyetini belirterek maçı katletmistir …Burda yorum yapan birçok kişi hakemin tetikciligini gozardi ederek takıma ve yönetime laf soyleme hakkı yok …biz adil bir hakemle Antalya’ya 50 maç yapsak yeneriz…
hakem bizi yaktı gereksiz oyuncu değiştirmelerde 2 1 yeniliyorsun sen top taşıyan Micheal Pereira cıkartı yorsun forvette bonkörce pozisyonları harcayan Khalid Boutaib la olmaz 3 haftadır bizi yakıyor
Olacağı buydu .ne bekleniyordu kör topal şansla bukadar 6 -7 transfer şart demiştik transfer döneminde TFF 1 ligde bile oynayamaz bu oyuncular orda çok kaliteli oyuncular var işler dahada kötüye gidecek..
Evet hakem maçı katletti yüzde yüz. Ancak bizim yönetim öyle transfer yapmış ki yedeklerden maça girip oyuna katkı sağlayacak hiç kimse yok. Nerede bu barazite nerede bu dening nerede bu eren !!! Bunlar mı bizi ligde tutacak!!! Eren kafasında bu takımı bitirmiş, barazite sezon sonunu bekliyor, dening ne yaptığı belli değil. Hadi genç oyuncu aldın bari onlardan yararlan o da yok. Ee hakemi de anladikk da bu oyuncular nerede.. adem haftaya yok chabeke yok hani bunların yedeği ?? Takım iyi dediler ama zannettiler ki hiç kart cezalısı hiç sakat oyuncu olmayacak. Bu takım defans yaparak bir noktaya kadar gider senin rakiplerin transfer de şov yaptı ya biz gol atamıyoruz gol !!!
Evet hakem kötüydü, penaltı yanlış ve 3.gol net ofsayt fakat Malatyaspor fazla rehavete kapılmış ve bariz disiplinsiz bir oyun ortaya koydu. Kırmızı kart doğruydu.
Bu şartlarda bu maçtan 1 puan bile zor gözüküyordu. Adem ve Chebake’nin haftaya olmaması bence avantaj ikiside topla fazla oynayıp oyunu yavaşlatıyor ayrıca disiplinsiz davranışları var. Kadro derinliğimiz maalesef yetersiz Allah’tan 6 puanlık maçları içerde oynayacağız bunu avantaja çevirebilirsek ligde kalmayı başarırız.
Cüneyt sen nasıl bir hakemesin o nasıl penaltı
Cüneyt Çakır bir defa da bizi şaşırt senden hakem olmaz kendine ve Türk futboluna iyilik yap hakemliği bırak
Maçı zaman zaman radyodan dnledim.Şu gerçeği unutmayalım EYMS her maçı kazanacak diye bir kural yok.Maçın sonucuna bakılırsa başta hakem olmak üzere TFF’nin istediği şekilde sonuçlanı.EYMS’de iyi oynamadı..Maçı anlatan spiker bile Antalya’nın kazanmasına çok sevindi.Bundan sonra önümzdeki maçlara bakalım.
Cüneyt çakırı istemiyoruz bir daha Malatya ya gelmesin takımı dağıttı Antalya bu oyunla lifden düşer Malatya gereksiz yere oyuncu değişikliği 2 1 yeniliyorsun top taşıyan Pierre değiştiriyorsun auto Mina iyidi almadın yerine yeni gelen hazır olmayan adamı oynatıyorsun penaltı yapanda o
TOPİK le saç koyulaştırmak beyine zarar veriyor
cüneyt çakır malatya gol yiyince rahatladı.
Hakeme diyecek bir şey bulamıyorum, böyle hakemlik olmaz olsun, bizim Sadıka söylecek iki şeyim var, son 2 golde de ofsaytı bozuyorsun, kendi kendine deme milli olacağım
Cüneyt ÇAKIR resmen Malatya’ya bilenerek maça çıkmış, Penaltı kesinlikle penaltı değil, son gol ofsayt, nerdeyse her faulü aleyhimize çaldı, sarı kart ve kırmızı kartlarda kesinlikle adaletsizlik vardı, kırmızı kart öncesi Sadık a yapılan, Pereira ys ve Halid e yapılanlar es geçti, maçın Hakkı kesinlikle bu değildi, Hakem faktörü ön plana çıktı. Bize cezayı kesenler NEREDE? Bu hakeme HESAP SORULMAYACAK MI? Bu adam MALATYA DAN NE İSTİYOR? Geçen yıl İzmir’deki GÖZTEPE maçını unutmadık,
maçı izleyemedim bu yüzden iyimi oynadık kötümü oynadık yorum yapmayacağım yorumlar bakınca çakır denen şahıs yine hakkımız yemiş . telaşa gerek yok önümüzdeki maçlar bakacağız
Hafta içinde söyledim Antalyaspor karşısında şansımız sıfır çünkü Cüneyt Çakır var aslında sahaya çıkmasaydık daha iyiydi olsun Malatyam haftaya Kasımpaşa maçında telefi eder normal sonuç Cüneyt:3 Malatyaspor:1. Babasını da sevmezdim bunu hiç sevmem Adil Başkan ne et ne yap bu adamın bizim maçlardan uzak tut
Bu sonuç Adil ve şakşakçılarına gelsin böyle olacağı belliydi bu kadro bu lig için çok yetersiz, yeni aldıkları Doria çok hata yaptı maçta, takımı sırtlayacak maalesef adam yok Boutaib de bu takımın oyuncusu değil umarım kümede kalırız
YAZIKLAR OLSUN CÜNEYT ÇAKIR %68 e %32 TOPLA OYNAMA VE OYUN ÜSTÜNLĞÜ OLAN MALATYASPOR U DİRHEM DİRHEM DOĞRAMIŞTIR. GEÇEN HAFTAKİ PARA CEZASI SKANDALINDAN SONRA CÜNEYT ÇAKIR IN BU MAÇA VERİLMESİ VE MALATYAYI BARİZ ŞEKİLDE EZMESİ ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL.
Çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüde duvara toslar.
Bu mağlubiyette de hakememi bahane bulacağız.Havaya girmiş , maça konsantre olmamış, yanlış oyuncu değişiklikleri yapan teknik ekip mağlubiyetin sorumlusudur.Bu yenilgi başkana,hocaya,futbolculara akıllarını başlarına almaları için uyarı olsun.Bu işin şakası yok.
Aylardır oynamayan stoperi oynatırsan,Adem ve cheabake gibi laubalilik yapanlara ceza vermezsen ,şımartırsan daha çok puan kaybederiz Erol hocam
Cüneyt Çakır maçı katletti doğru bir olmayan penaltı bir de sari kartlik pozisyonda direkt kırmızı kart çıktı issam chebake başarılı bir sol bek haftaya yerine kim oynayacak boutalip atamiyor 2. Forvet yok galip gelirken eleştiriyor diyordunuz Kasımpaşa maçını kazanamazsak Bursa deplasmanda o zaman ne demek istediğini anlayacaksiniz 2 maç aldık diye takim çok iyi diyenleri o zman göreceğim
Bu adam türk futbolunun sırtındaki bir kambur,eyyamcı…
Cüneyt Çakır – 2
Yeni Malatya – 1
Cüneyt çakır maçı bitirdi.utanmaz adam
Cüneyt doğrama görevine devam ediyor….
Chebake bence kadro dışı bırakılmalıdır.bu kadar sorumsuzluk olmaz.takım iyi oynarken kendisine faul bile yapılmamışken gidip rakibin gözüne yumruk atmak bence şike yapmakla eşdeğerdir.,
Cüneyt çakır ın görevi Antalyaspor u galip getirmek.adam işini yapıyor.emir öyle verilmiş.yapacak bişey yok.
Bu adam and içmiş. babası da aynıydı. Allah bunlardan bizi temelli kurtarsın. Amin
Cüneyt Çakır’a rağmen, maçı almamız lazım, bu adam hakem falan değil, art niyetli, sadece güçlü bir lobisi var
Ve gooooooool Aytaç kara
MESLEGINE HAKEMLIGE DE MI SAYGIN YOK
CÜNEYIT beyyyyyy
KENDINE SAYGIN YOK O BELLI
BARSOLANAYI YENMEK BU HAKEM KADAR ZOR OLMAZ
BU NE KIN NE NEFRET ANLAMAK IMKANSIZ
BIZIM OYUNCULARA HELAL OLSUN COK SABIRLILAR
DEMEKI HER KATIL OLAN SUCLU DEGIL
YAPANMI YAPTIRANMI SUCLU
Boutabi sınır dışı etmek lazım
Yapmayin
Allaha havale ediyorum yazıklar olsun cüneyt yazıklar
Cuneyt cakir malatya dusmani bu maci kaybederiz
Saido oynuyor yenilgiyi hak ediyoruz
cüneyt cakirsa hakem puani unutalim
Böyle bir penaltı olmaz.Cüneyt Çakır olanı vermiyorsun.
Yine cüneyt yine aleyhimize penaltı……
Boutaib ile olmaz olmuyor olmayacak
Ne oldu şaşkınlık
Çakır varken zor.
HAKEM YİNE YAPTI YAPACAĞINI PENALTIYLA ALAKASI YOK.DAHA AÇIĞINI AKHİSAR MAÇINDA GÖZ GÖRE GÖRE VERMEDİ.LOBİMİZ ÇOK ZAYIF MALESEF.AMA ELBET MALATYA DA Bİ MAÇ YÖNETİR BU KENDİNİ BEĞENMİ,Ş CÜNEYT
Cüneyt Çakır ayıp ediyor, bize karşı niye böyle, kesinlikle penaltı değildi.
Haydi kaplanlar gün bizim gün mlatyanin gün sizin gününüz olsun inşallah