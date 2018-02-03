EYMS Antalya’dan Eli Boş Dönüyor: 3-1

Süper Ligin 20.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 yenildi ve haftayı 26 puanda tamamladı.

Süper Lig’de 19 haftada 26 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, 51.dakikada İssam Chebake’nin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi nedeniyle 10 kişi tamamladığı karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan Deniz Kadah (2) ile Mostapha El Kabir atarken, Evkur Yeni Malatyaspor’un tek sayısı Aytaç Kara’dan geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib ile net bir gol fırsatından yararlanamazken, İssam Chebake’nin Emre Güral ile tartışmasından sonra direkt kırmızı kart gördü.

Hakem Cüneyt Çakır’ın Antalyaspor lehine verdiği penaltı kararı ise tartışmalara neden oldu.

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Bahattin Duran (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Tarık Ongun (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Süleyman Abay (İstanbul Bölgesi-A Klasman Hakemi)

ANTALYASPOR: 35.Ferhat Kaplan, 3.Diego Angelo De Oliviera, 6.Nazım Sangare, 7.Zeki Yıldırım, 8.Charles Fernando Basilio Da Silva, 11.Maicon Marques Bitencourt (Dk. 85 Souleymane Doukara), 23.Sakıb Aytaç, 28.Ondrej Celustka, 63.Deniz Kadah, 77.Emre Güral (Dk 76 Hakan Özmert), 90.Maciel Sousa Campos Richard Danilo (Dk.46 Mostapha El Kabir)

YEDEKLER: 25.Ruud Jorge Boffin, 1.Ozan Evrim Özenç, 4.Danon İssouf Johannes Djourou Gbaedjere 5.Yusuf Çelik, 14.Mostapha El Kabir, 20.Luis Francisco Grando, 22.Harun Alpsoy, 26.Milan Jevtovic, 39.Souleymane Doukara, 88.Hakan Özmert

TEKNİK SORUMLU: Hamza Hamzaoğlu

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 7.Micheal Pereira (Dk. 75 Eren Tozlu), 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük (Dk.63 Muenfuh Seth Sincere), 22.Aly Cissokho (Dk.85 Rahman Buğra Çağıran), 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 90.Abdoulaye Sadio Diallo

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening, 97.Mustafa Eskihellaç,

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

GOLLER: Dk. 9 (penaltıdan) ve Dk. 66 Deniz Kadah, Dk.90+2 Mostapha El Kabir (Antalyaspor), Aytaç Kara Dk.45+1 (Evkur Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 51 İssam Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Emre Güral, Souleymane Doukara (Antalyaspor) Adem Büyük, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor).

Karşılaşmaya Antalyaspor’un vuruşuyla başlandı.

Dakika 2: Sakıb’ın soldan ortasında top yerden sekti, Antalyasporlu oyuncuların uzak kaldığı top, kaleci Ertaç’ın kucağına gitti.

Dakika 4: Evkur Yeni Malatyaspor’da sağdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı. Boutaib, ceza sahasında penaltı noktasının bir iki adım önünden topu arkaya aşırttı ancak kimse dokunamadı.

Dakika 8: Evkur Yeni Malatyaspor’da Deniz Kadah’ın kullandığı taç atışında Maicon hareketlendi. Doria’nın yaptığı hareket sonrası hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti.

Dakika 9: Deniz Kadah penaltı golüyle Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi: 1-0.

Dakika 11: Diallo’nun sağdan ortasında savunmadan seken topla ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Adem Büyük’ün çektiği şut savunmadan dönüyor.

Dakika 18: Evkur Yeni Malatyaspor’da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın ortasında Antalyaspor ceza sahasında Maicon müdahale etti.

Dakika 19: Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sadık Çiftpınar’ın kafayla indirdiği topla ceza sahasının hemen içerisinde bomboş pozisyonda buluşan Khalid Boutaib’in çektiği şut kaleci Ferhat Kaplan’ın ayaklarından sekip kornere çıktı. Aytaç Kara köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Maicon kafayla uzaklaştırdı.

Dakika 22: Emre Güral’ın kullandığı serbest vuruşta Diego’dan önce Doria dokundu. Dönen topa Charles vurmak istedi ancak Evkur Yeni Malatyaspor defansı araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 24: Maicon’un sağdan ortasında iki Antalyasporlu futbolcudan önce Doria kafayı vurdu, yükseklik kazanan topu kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

Dakika 25: Aytaç Kara’nın kullandığı serbest vuruşta Doria’dan önce kaleci Ferhat topu kontrol etti.

Dakika 26: Deniz Kadah’ın sağ kanattan yaptığı orta ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Sakıb Aytaç’ın gelişine çektiği şutta top, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Dakika 27: Deniz Kadah ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.

Dakika 30: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Güral geçiyor. Emre Güral’ın ortası kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Dakika 32: Evkur Yeni Malatyaspor’da Danilo orta sahadan aldığı topla Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasına rahat girdi ancak önce Sadık dokundu daha sonra kaleci Ertaç çıkıp, topu aldı.

Dakika 33: Emre Güral’ın yerden pası ile altı pas içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Deniz Kadah’ın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

Dakika 39: Adem Büyük’ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Issam Chebake’nin ortası kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

Dakika 40: Adem Büyük, sol kanatta Nazım’dan sıyrıldı ve kaleyi yokladı. Top, üstten auta çıktı.

Dakika 44: Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası hafif sol çaprazdan tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

Dakika 45: Aytaç Kara vurdu top barajdan döndü. Dönen topa Murat Yıldırım vurdu top defanstan döndü. Bir kez daha dönen topa Diallo vurdu top auta çıktı.

İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

Dakika 45+1: Pereira sağdan ceza sahasına gönderdi. Boutaib, altı pas üzerine istediği gibi vuramadı. Pas olan topu, Aytaç Kara ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Dakika 49: Aytaç Kara’nın sol kanattan kullandığı sertbest vuruşta top defanstan döndü. Dönen topu kontrol eden Sadık Çiftpınar içeri doldurdu. Savunmadan seken topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Matheus Doria’nın çektiği şut Nazim Sangare’den döndü.

Dakika 51: Deniz Kadah ile Sadık Çiftpınar arasındaki ikili mücadele sonrası İssam Chebake, Emre Güral’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Dakika 57: Antalyaspor bu dakikalarda baskını artırdı. Evkur Yeni Malatayaspor’da savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Zeki Yıldırım’ın gelişine çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Dakika 58: Nazım’ın pasında Diego Angelo’nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta top, az farkla üstten dışarı çıktı.

Dakika 66: Antalyaspor’da Nazım sağdan ortaladı Maicon’dan önce defans dokundu. Dönen topa ceza sahası sağ çaprazdan Celustka set vurdu, direkten dönen top Deniz Kadah’ın önünde kaldı. Deniz Kadah ilginç bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 70: Emre Güral’ın soldan kullandığı korner atışında Diego vurdu, defansa çarpan top kornere çıktı. Bu kez sağdan korner atışı kazanan Antalyaspor’da arka direkte Mostapha El Kabir müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dakika 79: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Hakan Özmert, Deniz Kadah ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Hakan Özmert’in ortasını Evkur Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

Dakika 86: Evkur Yeni Malatyaspor’da uzun atılan topta Doria kafayla dokundu, Boutaib’ten önce kaleci Ferhat çıktı ve topu aldı.

Dakika 87: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında kaleci Ferhat Kaplan’ın uzun pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Souleymane Doukara’nın çektiği şut kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi.

Dakika 90+1: Souleymane Doukara, Mostapha El Kabir hareketlenmek istedi, Seth araya girdi ve uzaklaştırdı.

Dakika 90+2: Mostapha El Kabir, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. El Kabir, topu ağlara göndermekte zorlanmadı:3-1

Dakika 90+3: Eren Tozlu uzaktan kaleyi yokladı top, yandan auta çıktı.

Karşılaşma 3-1 Antalyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: AA- iha (Antalya)

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