Antrenman Sahasında Onarım

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Malatya Spor’a desteklerini sürdürüyor. Sağladığı katkılarla 2. Lig’den Şampiyon olarak PTT 1. Lige çıkan Yeni Malatyaspor’un antrenman sahalarının bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Şampiyon Yeni Malatyaspor’un Turgut Özal Tabiat Parkı içinde bulunan Nurettin Soykan Tesisleri antrenman sahasından birini tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ikinci antrenman sahasında ise çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda birinci antrenman sahsının alt temel malzemesi serildi. İkinci antrenman sahası için ise alt temel malzemenin taşıma işlemi devam ediyor. Alt temel malzeme seriminin ardından antrenman sahalarında çimlendirme çalışması yapılacak.

Yeni sezona yetişecek olan antrenman sahalarının çevresinde Büyükşehir Belediyesi son olarak peyzaj çalışması yapacak.