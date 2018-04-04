Antrenmanda Çocuklar Gibi Şendiler

Süper Ligin 28.haftasında Cuma günü 20.00’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan forvet oyuncusu Khalid Boutaib ile orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike katılmadı. Boutaib ve Azubuike, çalışmalarını takımdan ayrı salonda sürdürdü. Azubuike ile Boutaib’in Medipol Başakşehir maçında oynayıp oynamayacaklarına son yapılacak taktik çalışmanın ardından karar verileceği öğrenildi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışması ile devam etti. Çalışma esnasında futbolcuların bir hayli keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi