Antrenör Kursu Başvurusu İçin Son Gün

Malatya’da 28 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında 1. ve 2. Kademe antrenörlük kursunun açılacağı bildirildi.

Koşullar şöyle açıklandı:

“Kursa katılacak kişilerden istenilen belgeler ve gerekli bilgiler ise şöyle; 24 Temmuz tarihine kadar kurs ücretlerini yatıranların dekontlarını ve kaçıncı kademe kursa katılmak istediklerine ilişkin dilekçelerini Federasyonumuz faks numarasına göndermeleri gerekmektedir. Katılımcı sayısına bakılacak ve yeterli sayıda katılım olmayan kurslar açılmayacaktır. 24 Temmuz tarihinden sonra kayıt alınmayacaktır. Açılmayan kurslar için katılım ücreti istendiğinde iade edilecek veya açılacak bir başka yerdeki kurs için geçerli olacaktır.

1.KADEME ATLETİZM YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

Katılacaklarda Aranacak Şartlar

A- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

B- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.

C- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

D- En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

E- 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENİLEN BELGELER

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı)

Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir)

Savcılık İyi Hal Kâğıdı (Aslı getirilecektir)

Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir

1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ücreti 500,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır.

1.KADEME ANTRENÖR KURSU

İSTENİLEN BELGELER

Seminer Belgesi (I. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine Sahip ve bu kademede en az 1 yıl çalışmış olmak ve 1 yıl içerisinde Eğitim Kurulunca açılacak olan 2 adet eğitim seminerine katılmış olmak.)

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı)

Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir)

Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir)

Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi (Aslı Getirilecek) Kademe Yardımcı Antrenör Belgesini Aldığı tarihten itibaren en az 1 yıl bir üst kademe antrenörün yanında çalıştığını belgelemek ve bu antrenöre ait antrenör belgesinin fotokopisi (Tasdikli Onaylı)

Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir

Kademe Antrenör Kursu Ücreti 750,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır.

Yeni Malatya Gazetesi