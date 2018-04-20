Antrenör Kursu Sürüyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi’nin katkılarıyla düzenlenen Cumali Dedeoğlu ve Muharrem Zeyno TFF C Antrenör Kursu devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitim kapsamında İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, Elazığ ve Malatya’dan 30 kursiyere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.
TFF eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen ve 27 Nisan’da tamamlanacak olan kurs kapsamında TFF Antrenman Sahaları’nda saha çalışmaları da yapılacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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