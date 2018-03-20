Aort Damarı Yırtılan Hastaya Ameliyatsız Tedavi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde aort damarı yırtılması (Aort diseksiyonu) tanısı konulan 57 yaşındaki Nazire Algedik isimli hastaya, anjiyo yöntemi ile endovasküler olarak müdahale edilerek, başarılı bir operasyon yapıldı. Genel anestezi altında kasık bölgesinden girilerek yırtılan damarı yapay damar ile desteklenen hasta iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

Yoğun göğüs ağrısı şikayeti ile önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran oradan da Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Nazire Algedik adlı hastaya burada yapılan tetkikler sonucu Aort Diseksiyonu teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisinden Prof. Dr. Nevzat Erdil, Doç. Dr. Olcay Murat Dişli ve Radyoloji Anabilimdalından Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldırım’dan oluşan ekip tarafından anjiyo yöntemiyle başarılı bir operasyon yapılarak, yırtılmış damar içerisine yeni bir damar yerleştirildi. Genel anestezi ile kasık atar damarından girilerek yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuşan Nazire Algedik, iki gün sonra taburcu edildi.

Operasyona ilişkin bilgi veren Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Murat Dişli, yapılan tetkiklerin ardından hastaya aort damarı yırtığı teşhisi konulduğunu belirterek “Kalp Damar Cerrahisi ve Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın ortak girişimi ile hastanın yırtık olan damarına ameliyatsız, anjiyo yöntemi ile müdahale edilerek yırtık olan damar içerisine yapay bir damar yerleştirildi. Hasta böylece çok yüksek ölüm ve felç kalma riski olan açık ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşmuş oldu ve taburcu edildi” dedi.

Genetik bir takım nedenlerin yanı sıra en çok uzun süre kontrol altında tutulmayan yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının aort damarı yırtıklarına neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dişli “Bu yırtılmalar, iç kanamaya yol açabilir ve bu da ani ölüm sebebidir. Ayrıca bu yırtılmalar beyin damarlarına uzanırsa felç ve beyin hasarına yol açarak ölüme neden olabilir. Aort damarı yırtılmasında hastalara cerrahi müdahalenin bir takım riskleri de bulunuyor. Ancak anjiyografik girişimle tedavi edilmesi hem hekimler hem de hasta açısından bu riskleri anlamlı oranda azalttığı gibi konforlu bir iyileşme sağlıyor. Biz de bu hastamıza daha az riskli olan anjiyo yöntemiyle müdahale ettik. Kasık bölgesindeki damarlardan girerek, yırtılmış olan damarın içerisine yapay bir damar yerleştirerek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamız iki gün içinde şifa ile taburcu oldu” diye konuştu.

Doç. Dr. Dişli, aort damarı yırtılmasında bazı hastaların hastaneye gelemeden hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yüksek tansiyon ve kalp hastaları gibi risk grubunda bulunan hastaları, özellikle tansiyonlarını kontrol altında tutmaları, diyet ve kilo kontrollerini iyi yapmaları gerektiği konusunda uyardı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com