Apartman Boşluğuna Düştü, Öldü
Malatya’da apartman boşluğuna düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi İlçesi’ne bağlı Hacı Abdi Mahallesi Mutlular Sokakta meydana geldi. Sokaktaki bir apartmanda yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Akkaya (65) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üçüncü kattan apartman boşluğuna düştü.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 sağlık görevlileri, Akkaya’nın öldüğünü tespit etti.
Akkaya’nın cenazesi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."