Apartmanda Yangın

Bilinmeyen bir sebepten dolayı apartman dairesinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Olay, Pazar akşamı saat 19.00 sularında merkez Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi Onur Sitesi Güven Apartmanında zemin kattaki apartman dairesinde meydana geldi. Osman Zontul’a ait olduğu ve soba yakıldığı belirtilen evde, ev sahibinin olmadığı bir esnada yangın çıktı.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangın kontrol altına alınana kadar çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşları tahliye etti.

Yangın nedeniyle evin içindeki eşyalar zarar görürken, itfaiye ekipleri yanan eşyaları dairenin dışına tahliye etti.

Yangın tamamen söndürülerek içinde zarar gören eşyalar dışarı çıkartılana kadar apartmanda oturan vatandaşların dairelerine girmelerine izin verilmedi.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptılar.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.