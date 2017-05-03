AR-GE Bilgilendirme Toplantısı

Malatya’da AR-GE Tasarım Merkezi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Teknokent’te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AR-GE’nin endüstri işletmelerinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

AR-GE’nin önemli parasal kaynakların ve insan gücünün ayrıldığı, büyük ümitlerin bağlandığı bir çaba durumuna geldiğini kaydeden Alan, şunları söyledi:

“Çağımızda teknolojik yenilik ve buluşlar, endüstri işletmeleri için büyük önem taşımakta. İlk yıllarda amatör bir anlayışla dağınık ve belirsiz zamanlarda yapılan çalışmalarla sürdürülen AR-GE faaliyetleri bugün geniş bir ölçeğe, bilimsel içeriğe ve mesleki uzmanlaşma boyutlarına ulaşmış durumdadır.”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE uzmanı Ekrem İlker Türker Fidan ise eylül 2016’dan itibaren bir program yapıp bütün kentlerde toplantı düzenlediklerini kaydetti

Malatya için düzenlenen toplantının önemli olduğunu anlatan Fidan, “Dün itibariyle Türkiye’de 453’üncü AR-GE merkezine ve 36’ıncı tasarım merkezine ulaştık. Bunlar içinde Malatya ilimizin sayısı bir. Önemli olan bu sayıyı arttırmak. Bunun için bu toplantı önemli. Biz buradan bu sayıyı arttırmak istiyoruz.” dedi.

AA