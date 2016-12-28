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Malatya Haber -

Ara Transfer 4 Ocak’ta Başlayacak

Ara Transfer 4 Ocak’ta Başlayacak
  • 29.12.2016
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

2016 – 2017 Futbol Sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2017 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016 tarihinde sona ermişti.

Yeni Malatya Gazetesi

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