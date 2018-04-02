Araç Sayısı 167 Bin 27’ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya’da Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 744 adet artarak 167 bin 27’ye ulaştı.

TÜİK açıklamasında daha sonra şu bilgilere yer verildi;

“Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 520, kamyonet sayısı 136, kamyon sayısı 19, traktör sayısı 88 artarken; minibüs sayısı 14, otobüs sayısı 1, motosiklet sayısı 4 azaldı. Özel amaçlı taşıtların sayısında değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre %0,45 arttı

Bu artış otomobilde %0,59, kamyonette %0,42, kamyonda %0,37, traktörde %0,37 olarak gerçekleşti. Minibüste %0,30, otobüste %0,06, motosiklette %0,04 azalış gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda, ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,58 arttı

Bu artış otomobilde %7,86, minibüste %0,44, otobüste %9,28, kamyonette %6,70, kamyonda %3,52, motosiklette %1,71, özel amaçlı taşıtlarda %21,62, traktörde %5,26 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 167 027 taşıt içinde 2018 Şubat ayında ilk sırada otomobil yer aldı

Trafiğe kayıtlı toplam 167 027 taşıtın, 2018 Şubat ayı sonu itibariyle 89 025′ ini (%53,30) otomobil, 4 606′ sını (%2,76) minibüs, 1 684′ ünü (%1,01) otobüs, 32 777′ sini (%19,62) kamyonet, 5 111′ ini (%3,06) kamyon, 9 507′ sini (%5,69) motosiklet, 450′ sini (%0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 867′ sini (%14,29) traktör oluşturdu.”

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