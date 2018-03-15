Arguvan ilçesinde aracın çarptığı kurt telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Arguvan-Malatya karayolunun 5. kilometresinde plakası belirlenemeyen bir araç yoldan geçen kurda çarptı.

Yol kenarında kurdun telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu Arguvan Köyleri Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Muharrem Bayram’a bildirdi.

Bayram, olay yerine gelerek yaptığı incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartları ağırlaştıkça bu tür hayvanların daha kolay yiyecek bulabilmek için merkeze inebildiğini belirterek, sürücülerden hayvanlara karşı daha hassas olmalarını istedi.

AA