“Aradık, Geri Dönmedi..”

Devlet tarafından 10 bin ton kuru kayısı alımının yapılması talebi ile ilgili olarak STK’lar tarafından hazırlanan hazırlanan bildiride imzası açılan ancak imzası bulunmayan MÜSİAD’ın, bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası’nı suçlamasından sonra, TSO başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’tan da bir açıklama geldi. Erkoç, MÜSİAD başkanını konuyla ilgili kendisinin telefonla aradığını, ancak geri dönüş olmadığını söyledi.

Erkoç’un açıklaması şöyle:

“10.02.2015 tarihinde bazı basın kuruluşlarında yer alan Mehmet Balin’in odamızı hedef alan açıklaması üzerine kamuoyuna böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Balin’in basına gönderdiği açıklamada”… Bu belge tarafımızla paylaşılmadan ve sanki MÜSİAD ilgili talebin destekçisi değilmişçesine bir algı oluşturacak şekilde servis edilmesini, ihtiyaç duyduğumuz dayanışma ruhundan ve iyi niyetten uzak bir tavır olarak değerlendirmekteyiz..” ifadelerini kullanmıştır.

MÜSİAD gibi güzide bir kurumun kamuoyu önünde zor duruma düşürülmesine kurucuları arasında yer alan şahsım olarak en başta ben müsaade etmem. Her ne kadar şu an da üyesi değilsem de, MÜSİAD bizim evimiz ve ülkemizin çok değerli bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından hazırlanan bu belge imzalanması için; Mehmet Balin’e 0 533 …. 55 78 nolu telefonla 06.02.2015 Cuma günü saat 11.16’da şahsına ait cep telefonu aranarak bizzat şahsım tarafından bilgilendirilmiştir. Kendisi ise konuyu istişare edip tekrar döneceğini belirtmiştir. Bu arada metin, diğer Sivil Toplum Kuruluşları imzalatıldığı için ve Mehmet Balin de geri dönüş yapmadığı için, MÜSİAD’ın isminin metinden çıkarılması mümkün olmamıştır.

MÜSİAD’ı kamuoyu önünde küçük düşürmek ya da rencide etmek hiç kimsenin haddi değildir.MÜSİAD bizim değer verdiğimiz Sivil toplum kuruluşlarından biridir. Şu bir gerçek ki, Yöneticiler geçici, kurumlar ise kalıcıdır.

Kamuoyu önünde kurumları karşı karşıya getirmek, sanki bir husumet varmış gibi bir algı oluşturmak son derece yanlıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”