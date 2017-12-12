Aramaya Deniz Kuvvetleri Ekibi de Katıldı

Elazığ’da 1 Aralık tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cüzdanı Karakaya barajında bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen özel ekip kameralı su altı robotu ile arama çalışmasına başladı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık tarihinde Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havva Deringöl, mini terminalden Malatya minibüsüne bindi. Minibüs Kömürhan Köprüsü’ne geldiğinde genç kız araçtan indi ve bir daha da haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması yaparken, balıkçılar da 5 Aralık tarihinde Karakaya Barajı’nda, Deringöl’ün kimliği ve bir miktar parasının içinde olduğu cüzdanı buldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü’nün çevresinde 2 gün dalış yaparak arama yaptı fakat derinliğin fazla olması nedeniyle sonuç alınamadı.

Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri’ne yazı yazılarak özel bir ekibin gelerek teknik cihazlarla arama yapılması istendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma Gurup Komutanlığına bağlı 1. Sınıf 15 kişilik dalgıç ekibi dün Elazığ’a geldi. Ekip ön önceleme yapmasının hemen ardından bugün uzaktan kumandalı kameralı su altı robotu ile arama çalışmalarına başladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de, gelen ekibe eşlik etti.

Genç kızın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine yapılan arama çalışmalarının bölgede yapılacak olan detaylı arama ve taramadan sonra sona ereceği bildirildi.

Elazığ, iha