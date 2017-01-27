Aranan 25 Kişi Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 25 kişi yakalandı.

Emniyet açıklamasında yakalanan kişilerin aranma sebepleri şöyle sıralandı;

“1-Battalgazi ilçesi Salköprü mahallesinde 18.01.2017 tarihinde iş yerinden hırsızlığı suçundan dolayı F.B. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan 5 ay cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.O. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3-Hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay 8 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ş. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4-Hayvanı Serbest Bırakma suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.İ. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5-Yaralama suçundan 1 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.Ö. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6-Alkol Veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç kullanma suçundan 1 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7-Hırsızlık suçundan 1 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.B. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8-Dolandırıcılık suçundan 7 yıl 9 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 16.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9-Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 12 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 17.01.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10-Dolandırıcılık suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 17.01.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11-Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs, 17.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12-Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.H.A. isimli şahıs, 17.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.T. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14-Yağma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15-Ağaç Kesme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16-Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

17-Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.O. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

18-6136 suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.B. isimli şahıs, 18.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19-Kasten Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.H. isimli şahıs, 19.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

20-Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanma suçundan 5 yıl cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.M. isimli şahıs, 19.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

21-Borcunu Ödeme şartını İhlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Alanya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs, 19.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

22-Hırsızlık suçundan 8 yıl 5 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs, 19.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

23-Taksirle Bir kişinin Yaralanmasına neden Olma suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.T. isimli şahıs, 20.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

24-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.U. isimli şahıs, 20.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

25-Taksirle Yangına Neden Olma suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.S. isimli şahıs, 20.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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