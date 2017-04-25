Aranan 28 Kişi Yakalandı
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 28 kişi yakalandı.
Emniyet açıklamasında yakalanan kişiler ile aranma sebepleri şöyle sıralandı;
1-Yeşilyurt ilçesi Niyazi Mahallesi 16.04.2017 tarihinde iş yerinden hırsızlık suçundan dolayı T.B. isimli şahıs, 17.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2-Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi 17.04.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı E.Ö. isimli şahıs, 17.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3-Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesi 17.04.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı M.B. isimli şahıs, 17.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi 16.04.2017 tarihinde iş yerinden hırsızlık suçundan dolayı O.Z. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6-Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 01.04.2017 tarihinde oto hırsızlık suçundan dolayı H.A. isimli şahıs, 17.04.2017 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
7-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs, 17.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
8-6136 suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.B. isimli şahıs, 17.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
9-Hakaret suçundan 2 ay 18 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.G. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
10-Tehdit suçundan 11 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13-Silahla tehdit suçundan 7 yıl cezasından dolayı Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
14-Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ö. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
15-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.T. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.D. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 3 yıl 7 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.S. isimli şahıs, 18.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
18-6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
19-Hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20-Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21-Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M. F.Y. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs, 19.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
23-Yaralama suçundan 3 yıl 5 ay 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 20.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
24-Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H.T. isimli şahıs, 20.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
25-Basit yaralama suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.İ. isimli şahıs, 20.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
26-Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs, 20.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
27-Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Bingöl Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 20.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
28-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 22.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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