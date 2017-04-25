Aranan 28 Kişi Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 28 kişi yakalandı. Emniyet açıklamasında yakalanan kişiler ile aranma sebepleri...