Aranan 43 Kişi Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 43 kişi yakalandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, yakalanan kişiler ile aranma sebepleri şöyle sıralandı;

“1-Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi 02.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı F.K. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2-Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi 03.04.2017 tarihinde oto hırsızlık suçundan dolayı O.Y. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3-Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi 03.04.2017 tarihinde oto hırsızlık suçundan dolayı M.A. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4-Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 31.03.2017 tarihinde kurum ve işyerinden hırsızlık suçundan dolayı S.E. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6-Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi 06.04.2017 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı M.Ş. isimli şahıs, 06.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7-Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi 08.04.2017 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı A.İ. isimli şahıs, 08.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi 08.04.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı O.A. isimli şahıs, 08.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9-Hayasızca hakaretlerde bulunma suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10-Hırsızlık suçundan 7 yıl 3ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.B. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11-Bakaya kalıp 7 gün içinde gelmek suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D.A. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13-Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E.K. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14-Bakaya kalıp 7 gün içinde gelmek suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.D. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15-Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.H.C. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16-Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.B. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17-Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18-Hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 03.04.2017 tarihinde Aranan şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Samsun Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs, 04.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Balıkesir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.S. isimli şahıs, 04.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs, 04.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs, 04.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23-Askeri ceza kanuna muhalefet suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25-Silahla ateş etme suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.O. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26-Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27-Firar suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28-Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29-Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Büyükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31-Görevi kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.D. isimli şahıs, 05.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32-Yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.G. isimli şahıs, 06.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33-Basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs, 06.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34-Suç uydurma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E.G. isimli şahıs, 06.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs, 06.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36-Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs, 06.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37-Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli

şahıs, 06.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs, 07.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 07.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40-Özel belgede sahtecilik suçundan 10 ay cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs, 07.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41-Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan 5 ay 4 gün cezasından dolayı Maden Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 07.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42-Mal beyanında bulunmamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.P. isimli şahıs, 07.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.T. isimli şahıs, 07.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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