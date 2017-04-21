Aranan 44 Kişi Yakalandı
Polis aranan 44 kişiyi yakaladı
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 44 kişi yakalandı.
Emniyet açıklamasında yakalanan kişiler ile aranma sebepleri şöyle sıralandı;
1-Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi 11.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı U.T. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2-Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi 11.04.2017 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı İ.Ö. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3-Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi 08.04.2017 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.B.Ç isimli şahıs, 12.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4-Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi 08.04.2017 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.T isimli şahıs, 12.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
5-Resim belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.B. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6-Hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün cezasından dolayı Çorlu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
7-Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.A. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
8-Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
9-Resim belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
10-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.U. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11-Güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Şuhut Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.K. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12-Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13-Hırsızlık suçundan 5 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A,S. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
14-Kasten öldürme suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs, 10.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
15-Seyirden yasak kişi suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ç. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17-Yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
18-Kumar oynamak için yer temin etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
19-Hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20-Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.P. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21-Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22-Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
23-Mal beyanında bulunmama suçundan ifadeye yönelik olarak Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
24-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
25-Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs, 11.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
26-Yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs, 12.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
27-Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs, 12.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
28-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs, 12.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
29-Ailenin korunması kanuna muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 12.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
30-Hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs, 13.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
31-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E.G. isimli şahıs, 13.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
32-Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs, 13.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
33-Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs, 13.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
34-Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ç. isimli şahıs, 13.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
35-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Küçükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
36-Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.G. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
37-Hırsızlık suçundan 9 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
38-Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
39-Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
40-Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
41-Hırsızlık suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
42-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
43-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
44-Şantaj suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.E. isimli şahıs, 14.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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