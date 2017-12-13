Aranan 49 Kişi Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 49 kişi yakalandı.

4 Aralık ve 10 Aralık günleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan kişiler ile aranma nedenleri şöyle sıralandı;

“1-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 29.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı O.G. isimli şahıs, 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 29.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı F.İ. isimli şahıs, 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3-Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı Ş.D. isimli şahıs, 06.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4-Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5-Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı O.P. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6-Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7-Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesinde 14.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.C. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde 24.07.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı F.G. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10-Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.A. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11-Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.P. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13-Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.B. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16-Basit yaralama suçundan 7 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.E. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17-Kasten yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Y. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18-6136 SKM suçundan 25 gün cezasından dolayı Selçuk Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20-Hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay cezasından dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Bolu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.B isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.G isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25-Hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29-Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30-İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.K. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31-Resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.İ. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Kuşadası Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.Ç. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35-Hırsızlık suçundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.N isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.I isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.E isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Y. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42-Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43-Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik olarak Tatvan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G.K. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45-Tehdit suçundan 1 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46-Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Adalar Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47-6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.P. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ş. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49-Yağma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.B. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

(Bülten)