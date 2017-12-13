Aranan 49 Kişi Yakalandı
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 49 kişi yakalandı.
4 Aralık ve 10 Aralık günleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan kişiler ile aranma nedenleri şöyle sıralandı;
“1-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 29.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı O.G. isimli şahıs, 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 29.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı F.İ. isimli şahıs, 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3-Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı Ş.D. isimli şahıs, 06.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4-Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
5-Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı O.P. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6-Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesinde 06.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
7-Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesinde 14.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.C. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
8-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde 24.07.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı F.G. isimli şahıs, 07.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
9-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
10-Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.A. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11-Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.P. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13-Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
14-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.B. isimli şahıs 04.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
15-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16-Basit yaralama suçundan 7 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.E. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17-Kasten yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Y. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
18-6136 SKM suçundan 25 gün cezasından dolayı Selçuk Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
19-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20-Hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay cezasından dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Bolu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.B isimli şahıs 05.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.G isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
23-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
24-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
25-Hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
26-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
27-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
28-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
29-Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
30-İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.K. isimli şahıs 06.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
31-Resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.İ. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
32-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Kuşadası Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
33-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.Ç. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
34-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
35-Hırsızlık suçundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
36-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.N isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
37-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.I isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
38-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
39-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.E isimli şahıs 07.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
40-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
41-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Y. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
42-Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
43-Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik olarak Tatvan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
44-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.G.K. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
45-Tehdit suçundan 1 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
46-Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Adalar Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
47-6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.P. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
48-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ş. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
49-Yağma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.B. isimli şahıs 08.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”
(Bülten)