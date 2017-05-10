Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 83 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Asayiş olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 24 adet 7,65 mm fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; 221 adet muhtelif kitap, 23 adet Cd, 2 adet kaset, 5 adet dergi ele geçirilmiştir. Toplam 29 bin 754 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 83 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; 7 bin 472 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 220 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 70 araç trafikten men edilmiş, 46 okul servis aracı ve 17 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

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