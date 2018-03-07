Arapgir ESO’da Kongre Yapıldı

Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda başkanlığa yeniden Şenol Sekizsu getirildi.

Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Belediye Toplantı Salonu’nda yapıldı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in i divan başkanlığını yaptığı genel kurula Oda başkanları ve Oda üyeleri katıldılar.

Genel kurulda tek liste ile mevcut başkan Şenol Sekizsu aday olarak, yeniden başkanlığa getirildi.

Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Şenol Sekizsu başkanlığındaki yönetim kuruluna Yüksel Yavuz, Hüseyin Sonad, Kamuran Çataltaş, Aydın Üstündağ, Ahmet Koç ve Recep Akbıyık seçilirken, Denetim Kurulu’na da Şemsi Gençay, Kenan Yüksel ve Mehmet Konbul getirildi.

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