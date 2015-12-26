Arapgir Günleri 13-16 Ekim’de

Malatya’nın Arapgir ilçesinin tanıtım günleri Malatya Park AVM’de yapılacak.



Malatya Park AVM tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çevre ilçelerin sahip olduğu ve yöresel dokuların, tarihten bu güne kadar güzelliklerini yitirmemiş eserlerin buluştuğu bu özel günlerde, şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak için projelendirilen İlçe Tanıtım Günleri, 13-16 Ekim tarihlerinde Arapgir’i misafir etmeye hazırlanıyor. Her dönem farklı, gizlenmiş bir tarih mirasına sahip olan Arapgir’in meydan köprüsünden Mirliva Ahmet Bey Cami’ne, Çobanlı Camisi’nden Kaşkaloğlu Konağı’nın birbirinden şık minyatürlerinin, ilçenin sosyal hayatında aktif rol alan Arapgir Halk Eğitim Merkezi el işlerinin ve farklı kareleri ile bizlere güzelliklerini gösterecek.



Fotoğraf sergisinin yer alacağı tanıtım günlerinde yöresellerimiz, şehrimizin modern yapısı ile bütünleşecek. Bunun yanı sıra Arapgir’in hanımları tarafından hazırlanacak yöresel yemeklerinin kıyasıya yarışacağı yemek yarışması ve yörenin ellerinde hayat bulduğu çıpıt tezgahlarında işlenen kilimleri de Malatya Park’da ziyaretçilerimize sunulacak” denildi. 13 Ekim Saat 14.00’de protokol davetlilerinin de katılacağı açılış törenine vatandaşlar da davet edildi.

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