“Arapgir ve Darende’nin Yanı Sıra Gündüzbey de Uygun”

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın da katılımıyla yapıldı.

MİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in yanı sıra MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Mustafa Küçük, Arif Karaca, Adnan Başdemir, İlhan Erdoğan ve kurul üyesi diğer işadamları da katıldı.

Malatya’da Arapgir ve Darende ilçelerinin Cittaslow (koşuşturmaca yaşanmayan, şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikayesinin uyum içinde olduğu, yerel zanaatları, tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarıp bunları yeni nesillerle de paylaşan ve içerisinde bulunan ortamdan şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabildiği şehirler) programına dâhil edilmesi, İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde hasta yakınlarının konaklamasını sağlamak amacıyla MİAD tarafından ikinci bir konukevinin yaptırılması ve üniversite öğrencilerine daimi burs sağlamak amacıyla mera vasfını yitirmiş olan arazilerinde, bir vakıf kurularak bu vakıf tarafından badem yetiştirilmesi ve geliri ile öğrencilere burs sağlanması konuları görüşüldü.

Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çakır, toplantıda Urfa-Harput düzleminde gerçekleşen turistik turlara Malatya’nın da dâhil edilmesi konusunda başvuru yaptıklarını belirtti.

Vali Toprak, Cittaslow projesi nedeni ile yapılan çalışmalardan dolayı dernek başkanı ve üyelerine takdir ve teşekkürlerini iletti. Arapgir ve Darende ilçelerinin yanı sıra olabilirse ve Yeşilyurt Gündüzbey mahallesinin de bu proje kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını belirterek bu programa dahil olmuş olan ve daha önce görev yaptığı İzmir Seferihisar hakkında bilgi verdi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve MİAD işbirliği bu projenin gerçekleştirilmesinin yararlı olacağını sözlerine ekledi.

Vali, Gaziantep ilinin gastronomi alanındaki başarısından ve oradan Malatya’ya gelen gastronomi alanındaki ziyaretçiler ile ilgili örnekler verdi, Malatya’nın da bu alanda gastronomi şehri olması için çalışma yaptıklarını da ifade ederek, MİAD tarafından üniversite öğrencilerine burs verilmesini sürekli hale getirmek amacıyla kurulması planlanan vakıfın oluşumuna valilik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

MİAD ayrıca, Malatya’da eğitim öğretimine devam eden 600 civarındaki üstün yetenekli öğrenci ile ilgili de bir çalışma yaparak, Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi’yle ortaklaşa bir proje yürütme kararı aldı.

Bülten- malatyahaber.com