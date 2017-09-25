Arapgir’de Alt Yapı Çalışmaları Sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları dâhilinde Arapgir İlçesi genelinde maliyeti 17,8 milyon TL olan 136 kilometrelik altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyor.

“33 Kilometrelik Altyapı Çalışması Tamamlandı”

Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte bütün ilçelerinin altyapı çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanına dâhil oldu. Malatya’nın ilçelerinin tamamında içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları yapan MASKİ Arapgir ’de çalışmalarına devam ediyor. Yatırımlar hakkında bilgi veren Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Arapgir İlçesi genelinde maliyeti 2,3 milyon TL olan 33 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizde yaptığımız yatırımlarla altyapı sorununun önüne geçiyoruz. Malatya genelinde güçlü yatırımlar yapıyoruz. Sağlam altyapı ile sağlam gelecek inşa ediyoruz” diye konuştu.

“103 Kilometrelik Altyapı Çalışması Planlıyoruz”

Arapgir İlçesi genelinde altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için plan ve projeler yaptıklarını ifade eden Özdemir, “İlçemizde yaptığımız incelemeler sonucunda 103 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasını planlıyoruz. Arapgir İlçemizde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımız tamamlandığında ilçemiz sağlam altyapı ve temiz bir çevreye kavuşmuş olacak. Arapgir İlçesi genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi

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