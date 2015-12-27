Arapgir’de Hasar Tespiti Yapılıyor

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Arapgir ilçesine gönderilen teknik ekip, 30-31 Mart tarihlerinde ilçede meydana gelen fırtına nedeniyle çatısı uçan evlerde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

İlçede, 30-31 Mart tarihlerinde şiddetli rüzgar meydana gelirken, çok sayıda evin çatısını sökülmüştü. Herhangi bir ölüm veya yaralanma olayı meydana gelmeyen afet sonrasında 36 evin çatısının yerinden söküldüğü yetkililerce belirlendi.

İlçe merkezinde hasar gören evlerde inceleme yapan Malatya İl Afet Şube Müdürü Mehmet Ertürk ile Mimar Suna Güneş’e Arapgir Belediyesi’nden de bir ekip incelemelere eşlik etti. Heyet Arapgir’de tüm mahallelerin muhtarları ile görüşerek tek tek evleri tespit edip fotoğraflayıp, hasar oranlarını hesapladı. Daha sonra Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret eden teknik ekip ilçeden ayrıldı.