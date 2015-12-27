Arapgir’de HES Protestosu

Arapgir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Arapgir Kozluk Çayı’na kurulmak istenen HES Projesi için Tarihi Meydan Köprüsü’nde eylem yaptı.

Eylemde konuşan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu “İlçemiz kalkınma hamlesini gerçekleştirirken ilçemizde yapılması planlanan HES’lerle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Yapılacak HES’ler neticesinde bölgemizin tarihi, doğal ve meteorolojik yapısını olumsuz yönde etkileyeceği, başta üzüm olmak üzere yöremize özgü sarıbalığımızı, tarımımızı, çeşitli endemik bitkilerimiz ile çoğu ürünlerimiz yetiştirilemez duruma geleceği yönünde endişelerimiz var” dedi.

İstanbul Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin ise, “HES projesinin ilçemize getireceği zararları şöyle ifade edebiliriz. Arapgir Eskişehir Mahallesi Kozluk Çayı Vadisi’nde kurulması düşünülen HES’in vadi içerinde oluşturacağı tahribat dünyaca ünlü köhnü üzümümüzün yok olmasına ve doğanın büyük zarar görmesine yol açacaktır. HES projesinin kurulacağı alan Arapgir’in tarih ve kültür hazinesidir. Bu bölge doğal sit alanı ilan edilmiştir. Özellikle doğal bitki örtüsünün bulunduğu ve canlı yaşamın olduğu yaban keçisi ve çeşitli hayvan türlerinin bulunduğu bu bölge zarar görecektir ve trajik sonuçlara sebep olacaktır. Kesinlikle kabul edilemez niteliktedir. İlçemizde kurulacak HES projesinden kesinlikle vazgeçilmelidir. 126 bin Arapgirli hemşerimiz Kozluk Vadisi’ne sahip çıkmalıdır ve inanıyorum ki çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“Hayat doğadır, doğamıza dokunmayın” sloganıyla yapılan basın açıklamasının ardından kültür elçisi Arapgirli klarnetçi Ümit Aydın, Kozluk Çayı’nın içinde yaptığı müzik ziyafetiyle HES Projesi’ni protesto ettiğini söyledi.

Eylem olaysız sona erdi.

HES Eylemine Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İstanbul Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin ve 18 köy dernek başkanı ve yöneticileri ile siyasi parti başkanları, ilçedeki sivil toplum kuruluşu başkanları ile vatandaşlar katıldı.