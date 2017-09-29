Arapgir’de İnceleme Yaptılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bozdemir, beraberindeki heyetle birlikte Arapgir ilçesini ziyaret ederek, ilçenin tarihi ve turistik mekanları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bozdemir, beraberinde Başbakanlık Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Restorasyon ve Mimarlık Bölümünden Prof. Dr. Ayşe Ömür Bakırer, Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Suat Faruk Giray, Vakıflar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Gökçe Gürel ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Tarihçisi Ayşegül Köklü ile birlikte Arapgir ilçesini ziyaret ederek ilçenin tarihi ve turistik mekanları hakkında Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’dan bilgi aldılar.

Arapgir Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile diğer yetkililer tarafından karşılanan heyete Arapgir’in tarihi ve turistik mekanları gezdirildi. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Malatya Valiliği ve Arapgir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırımlar hakkında da heyete bilgiler verildi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından ilçeye yapılan hizmetler hakkında da bilgilendirilen heyete ilçeye yapılması planlanan turizm yatırımları hakkındaki talepler iletildi.

Arapgir’in doğal güzelliğine hayranlığını gizleyemeyen ve yapılan tarihi ve kültürel çalışmaları takdirle karşılayan heyet, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’ na teşekkür ederek, ilçeye yapılması gereken diğer kültürel çalışmalara her zaman destek olacaklarını belirttiler.

Tarihi Millet Hanında konaklayan heyete Arapgir’in yöresel yemekleri de ikram edildi.

iha