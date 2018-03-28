Arapgir’de Kütüphaneler Haftası Kutlaması
Arapgir’de Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Metin Emiroğlu Konağı Tarih Parkında bir etkinlik düzenlendi.
Arapgir İlçe Halk Kütüphanesi organizasyonluğunda, Arapgir Belediyesinin katkılarıyla Metin Emiroğlu Konağı Tarih Parkında düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay, okul müdürleri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Programa ilçe genelinde büyük katılım sağlanırken, öğrenciler izleyenlere çeşitli etkinlikler sundular. Etkinlikler çerçevesinde yapılan toplu kitap okumanın ardından program sona erdi.
iha
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