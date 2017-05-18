Arapgir’de Muay Thai Şampiyonası

Arapgir Belediyesi ve Türkiye Muay Thai Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Arapgir Belediyesi Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler, Bay Bayan İller Arası Muay Thai Şampiyonası 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Arapgir Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Arapgir Belediyesi Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler, Bay Bayan İller Arası Muaythai Şampiyonasına 12 ilden çok sporcular iştirak etti.

12 Mayıs 2017 tarihinde teknik toplantı, tartılar, kura ve program gereği eşleşmeler sonrası müsabakalar 13 Mayıs 2017 eleme müsabakaları ile başladı.

13 Mayıs 2017 tarihinde Arapgir Kapalı Spor salonunda yapılan şampiyonanın açılışı yapıldı. Açılışa Türkiye Muaythai Federasyonu Malatya Temsilcisi Abdulkadir Gül, Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Basri Aknar ve Çetin Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay, Muay Thai İlçe Temsilcisi Vahap Boztepe, Teknik Kurul üyeleri ve hakemler, görevliler, antrenörler ile sporcuların yer aldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, böyle bir şampiyonanın ilçemizde yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve ekledi; “Muay Thai gibi savunma sporları sadece vücudu forma sokmakla kalmıyor, aynı zamanda zihni, fikri ve nefsi de terbiye ederek insanda erdemli olmanın anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Toplumumuzda birlikte yaşama erdeminin geçmişten geleceğe aktarımı için ihtiyacı olan dinamikleri harekete geçirilmesi adına önemli bir paya sahip olan bu faaliyetlerin ev sahipliğini yapmak bizler için onur vericidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür eder, bu şampiyonanın, bu faaliyetlerin büyüyerek ve ilerleyerek geleneksel hale gelmesi temenni ederim.”

Turnuva ile ilgili olarak Muay Thai Antrenörü ve İlçe Temsilcisi Vahap Boztepe, yaptığı açıklamada, Arapgir’de yaptığımız Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler (Bay-Bayan) iller arası Muay Thai Şampiyonasının heyecan dolu geçmesi ve Arapgir’ li sporcularımızın da bu şampiyonada 1. Olmaları ilçemiz adına onur vericidir. Şampiyonada Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarının mücadeleleri, Arapgir’ in bu spor dallarında kaliteyi yakaladığının ve Türkiye’de temsilen var olduğunu göstermiştir. Bu şampiyonada emeği geçen başta Arapgir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

14 Mayıs 2017 tarihine kadar süren müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takim edildi.

Şampiyonada Arapgir’li sporcular Arda Üstündağ, Metehan Oyulmaz ve Batuhan Güldaş minik yıldızlarda kendi kilolarında 3 altın ve 3 kupa, büyük gençlerde Abdullah Güneş kendi kilosunda 1. olup altın madalya ve kemer kazandırdı. Yine gençlerde Yusuf Kamal’da kendi kilosunda 1. olup altın madalya kazanarak Arapgir’e kupa kazandırdı.

Bülten