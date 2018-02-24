Arapgir’e 30 Milyon TL’lik Alt Yapı İçin Sözleşme Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Arapgir İlçesi’nde 30 milyon TL maliyetinde 85 kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışması olmak üzere toplamda 171 kilometrelik altyapı çalışmalarının sözleşmesi imzalandı.

“Arapgir’in Altyapısı Büyükşehirle Güvende”

Malatya’nın altyapısını güçlendirmek için özverili çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, şunları söyledi:

“Malatya’nın en büyük kurumlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla görevlerimizi icra ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın vizyonuyla merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını büyükşehir güvencesine almak için çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan ilçe merkezlerinin altyapı çalışmalarını tamamladık. Akçadağ ilçemizde altyapı yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık.

Sözleşmesini imzaladığımız Arapgir İlçesi’nde ise altyapı çalışmalarımıza başlayacağız. İhale kapsamında Arapgir İlçesi’nde maliyeti 30 milyon TL olan, 85 kilometrelik içmesuyu altyapısı ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. 2.250 adet abone bağlantısı,1 adet 1500 tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşasını yaparak içmesuyu altyapısını yenileyeceğiz. Ayrıca 2.035 muayene ve 4.500 parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Toplamda 171 kilometre olan altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Arapgir İlçesi’nin altyapı problemi çözüme kavuşacak. Malatya genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com

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