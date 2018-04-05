“Arayanların Partimizle İlgisi Yok”
İyi Parti İl Başkanlığı, Malatya’da herhangi bir anket çalışması yapmadıklarını, bu nedenle arayanlarla bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.
Partinin yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Son günlerde, partimiz adına anket yaptıklarını söyleyen bazı kişilerin, hemşehrilerimizi arayarak, görüşmeler yaptıkları, ardından da partimizle alakası olmayan bazı söylemlerde bulundukları tespit edilmiştir. İYİ Parti olarak herhangi bir anket çalışmamız olmadığı gibi, arayan kişilerin partimizle, ya da anket şirketleri ile bir bağlantılarının olmadığını kamuoyuyla paylaşırız.”
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