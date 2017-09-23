Arguvan Hükümet Konağı’na Isı Yalıtımı

Arguvan Hükümet Konağı’nın dış cephesinde ısı yalıtımı kapsamında mantolama çalışması yapılıyor.

Konağın dış cephesinde ısı yalıtımı için başlatılan mantolama çalışmasının tamamlanmasıyla, ısınmak için daha az enerji harcanması planlanıyor.

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, mantolama çalışmasının yaklaşık bir ayda tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.

Kaymakam Emeç, “Mantolamadan sonra binanın görünümü daha güzel olacak. Binalarda ısı yalıtımı izolasyon sisteminin ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir. Yakıt gideri ile 2-3 yıl içerisinde kendisini amorti edecek. Binamız hem şık olacak hem de ısı yönünden faydası olacak.” diye konuştu.

AA