Arguvan İçme Suyu Hattı Yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan İlçesi merkezinde gerçekleştirdiği 40 kilometrelik içmesuyu hattı çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezinin içmesuyu altyapısını tamamen yeniledi.

Malatya genelinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir süreciyle beraber şehrimizin altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Arguvan ilçesi merkezinde maliyeti 2,9 milyon TL olan 40 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmasını tamamladık. 457 adet abone bağlantısı gerçekleştirdik. İlçe merkezinde içmesuyu altyapısından kaynaklı sıkıntıları çözüme kavuşturduk. İlçe halkını temiz içmesuyuna kavuşurduk. Malatya’nın tamamında içmesuyu altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmış olacağız. Arguvan İlçesi genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızla sağlam ve modern bir altyapı inşa ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye başkanımızın destekleriyle şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz.” dedi.

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