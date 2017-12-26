Arguvan İçme Suyu Şebekesinde Sona Yaklaşıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan İlçe Merkezindeki 3,4 milyon TL maliyetinde 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Şehrin tamamında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenileyerek modern bir şehir inşa ediyor. Arguvan İlçe Merkezi içmesuyu hat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özgür Özdemir, “3,4 milyon TL maliyetinde 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışması gerçekleştirdik. 600 abone bağlantısının 305 tanesini tamamladık. Çalışmalarımız son aşamada, yakın zamanda tamamlanacak. Arguvan İlçesi merkezinde yaptığımız çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımız sağlıklı ve kaliteli içmesuyuna kavuşacak. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ilçe merkezlerini ve mahallelerinin altyapısını yeniliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın musluklarına sağlıklı içmesuyu ulaştırmak ve modern bir altyapı inşa etmek. Bunun için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamının içmesuyu altyapısını MASKİ garantisi altına alarak yeniliyoruz. Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com