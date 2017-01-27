Arguvan Kadrosunu Güçlendirdi

Malatya 1. Amatör Lig takımlarından Arguvan Belediyespor transferde bombayı patlattı. Mavi kırmızılılar, ligde tecrübeli beş oyuncusu kadrosuna kattı.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde doludizgin yoluna devam eden Arguvan Belediyespor, transferde beş oyuncuyu kadrosuna kattı. Malatya amatörüne girdiği günden buyana aldığı başarılarla adından söz ettiren mavi beyazlılar, Malatyaspor’dan Engin Bilici ve Cumali Kılıç, İnönü Üniversitesispor’dan Samet Çevik, 44 Malatyaspor’dan Bünyamin Kalaycı ile Demirspor’dan Erkan Polatbaş’ı kadrosuna kattı.

Takımın futbol şube sorumlusu Serdar Karakuş, Arguvan Belediyespor’un hedefleri doğrultusunda kadrolarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Karakuş, grupta iyi bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirterek, “Büyükler liginde güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon aldığımız iyi sonuçlarla adımızdan söz ettirdik. Yeni transferlerle birlikte kadromuz daha da güçlendi. Bundan sonraki süreçte hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi