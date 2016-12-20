Arguvan’ın Yeni Kaymakamı Göreve Başladı

Arguvan Kaymakamlığına atanan Cuma Emeç, görevine başladı.

Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arguvan ilçesini türküleriyle tanıdığını belirtti.

İlçedeki gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışacaklarını dile getiren Emeç, ilçedeki kurumlarla güzel projelere imza atacaklarını kaydetti.

– Cuma Emeç kimdir?

Hatay’ın Antakya ilçesinde 1984 yılında dünyaya gelen Emeç, ilk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında mezun olan Emeç, kısa bir süre Maliye Bakanlığında muhasebe denetmenliği görevinde bulundu. Hatay Kumlu, Kütahya Domaniç ve Karaman Sarıveliler ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Emeç, 2011 yılında 1 yıl süreyle ABD Virginia Tech Üniversite’sinde dil eğitimi programına katıldı.

Arguvan’a atanmadan önce son olarak Gaziantep’te Araban Kaymakamı olarak görev yapan Emeç, Arapça ve İngilizce biliyor.

AA