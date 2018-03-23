Arguvan mı, Pütürge mi?

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin finalinde Arguvan Belediyespor ile Pütürge Belediyespor şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezon Pazar günü tamamlanacak. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 25 Mart Pazar günü Yeşiltepe 3 nolu sahada 12.30’da Ataköyspor ile Demirspor, ligi üçüncü bitirmek için karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından 15.00’da Pütürge Belediyespor ile Arguvan Belediyespor arasında şampiyonluk karşılaşması oynanacak. Karşılaşmadan galip ayrılan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

Pütürge Belediyespor-Arguvan Belediyespor karşılaşmasından galip ayrılacak olan takım hem Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek hem de BAL Ligi için mücadele etme hakkını kazanacak. BAL Ligi 2.Grupta mücadele eden Malatya takımlarının durumuna göre büyüklerde şampiyon olacak olan takım ya direkt BAL Ligi’ne çıkacak ya da altta yer alan takımla baraj maçı oynayacak.

Yeni Malatya Gazetesi